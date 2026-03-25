El sindicato CCOO alerta sobre la supresión de asignaturas y el cierre de grupos en la Complutense de Madrid

El sindicato CCOO ha manifestado su rechazo frontal a la supresión de asignaturas optativas, el cierre de grupos y la posible eliminación de grados y másteres en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según la organización, estas medidas forman parte de un plan económico-financiero 2025-2028 que pone en riesgo la calidad de la educación pública madrileña.

El sindicato advierte que el ahorro previsto recae en un 80% sobre las plantillas de personal docente, investigador y administrativo. Además, denuncian que ya se han cerrado cuatro másteres y que el encargo docente se ha reducido en más de 62.000 horas para el próximo curso debido a la cancelación de grupos.

Impacto en la oferta académica y laboral

Desde CCOO señalan la existencia de "presiones" en los departamentos para eliminar hasta 15 asignaturas en algunos casos, sin criterios claros ni diálogo social. El sindicato critica que esta reducción drástica de la oferta académica supone un "deterioro" para la institución y empeora las condiciones laborales de los trabajadores.

Ante esta situación, instan al rector Joaquín Goyache a hacer públicos los criterios de viabilidad y a exigir a la Comunidad de Madrid un plan de financiación plurianual real. El objetivo es paliar la infrafinanciación que sufre la Complutense y evitar que los recortes limiten las opciones de formación e investigación de los estudiantes.

La respuesta de la Complutense

Por su parte, fuentes de la UCM han asegurado a EFE que no se ha anulado ninguna titulación por motivos estrictamente económicos. Explican que actualmente se está evaluando la "sostenibilidad" de aquellos grados o másteres con una demanda muy reducida, basándose en criterios de eficiencia académica.

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Desde el rectorado defienden que estos procesos son parte de la revisión habitual de la oferta formativa. Asimismo, subrayan que la universidad sigue impulsando nuevos grados y másteres para adaptarse a las necesidades profesionales emergentes, cumpliendo así con su función social y académica.