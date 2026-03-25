ESTE MIÉRCOLES
El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por alerta de fuertes vientos
El Consistorio mantendrá informada a la población sobre el estado de los parques a través de sus canales habituales y en los 22 paneles informativos de El Retiro
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el cierre preventivo de El Retiro y otros ocho parques históricos de la capital a partir de las 21:00 horas de este miércoles, 25 de marzo. La medida se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante condiciones meteorológicas adversas.
Lista de parques cerrados hoy en Madrid
Además del Parque del Buen Retiro, la restricción de acceso por seguridad afecta a los siguientes espacios singulares:
- Parque del Capricho
- Rosaleda del Parque del Oeste
- Parque Juan Carlos I
- Parque Juan Pablo II
- Quinta de Fuente del Berro
- Quinta de los Molinos
- Quinta de Torre Arias
- Parque Lineal del Manzanares
Motivo del cierre: alerta de la AEMET
Según el último boletín informativo para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán los 59 km/h a partir de las 21:00 horas. Este protocolo de seguridad se activa para prevenir accidentes relacionados con la posible caída de ramas o árboles debido a las fuertes ráfagas.
¿Cuándo volverán a abrir los parques?
La reapertura de todas las instalaciones no se producirá hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y los técnicos municipales completen una evaluación exhaustiva del arbolado, actuando sobre cualquier posible daño para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid mantendrá informada a la población sobre el estado de los recintos a través de sus canales habituales y en los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
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