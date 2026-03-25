La 'pequeña Holanda' de Madrid perfecta para visitar en Semana Santa: los tulipanes terminan de florecer esta semana

Llega el momento de decir adiós a las lluvias, el viento y el frío. El comienzo de la primavera trae consigo más horas de luz, un clima más cálido y asombrosos espectáculos visuales que no dejarán indiferente a nadie. Entre ellos se encuentra la floración de los tulipanes, hecho que hace que Madrid se convierta en una pequeña Holanda por unas semanas.

Promete ser uno de los eventos más destacados de las próximas semanas y se irá intensificando con el paso de los días. Eso sí, si no te lo quieres perder, lo mejor es que acudas cuando antes a verlo, porque si bien es un paisaje de lo más llamativo, también es efímero.

Es el Real Jardín Botánicoel lugar en el que puedes observar este fenómeno, pues se convierte cada año en una extensión de los Países Bajos y hace que los madrileños disfruten de uno de los primeros espectáculos de la primavera.

Madrid se convierte en una 'pequeña Holanda' a estas alturas del año / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Mucho más que tulipanes: estas son todas las variedades de flores disponibles

Ahora, si piensas que lo único que verás serán tulipanes, estás equivocado. El color y las diferentes variedades de flores teñirán el Real Jardín Botánico, donde se podrán observar otras plantas bulbosas como narcisos, nazarenos y jacintos.

Si lo tuyo es hacer una visita especialmente a los tulipanes, entre las especies están los de color blanco de la variedad 'Royal Virgin', ubicados en los primeros peines de la plantación principal, o los de las variedades 'National Velvet' y 'Hugs and Kisses'.

El color y las diferentes variedades de flores teñirán el Real Jardín Botánico / EFE

Entradas, fechas y horarios para ver los tulipanes en Madrid

Para poder disfrutar ahora de este espectáculo floral los preparativos en el jardín empiezan meses antes: el pasado mes de diciembre el personal de la Unidad de Jardín y Arbolado del RJB-CSIC plantó nada menos que 23.000 bulbos de tulipanes con el objetivo de dar color al inicio de la primavera.

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Este pequeño museo al aire libre de naturaleza viva está situado junto al Paseo del Prado, con acceso en la Plaza de Murillo, 2. Las entradas generales tienen un coste que ronda entre los 4 y 6 euros, pero existe la posibilidad de visitar el recinto de forma gratuita los martes, de 10.00 a 13.00 horas. En cuanto a horarios generales, el RJB-CSIC abre sus puertas de 10.00 a 19.00 y hasta las 20.00 durante el mes de abril.