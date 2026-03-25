Ortega Cano sale al paso y habla orgulloso sobre su baile viral en la iglesia del Padre Ángel: "Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien"

José Ortega Cano vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez a costa de su extraño baile que se ha vuelto viral. El torero no dudó en subirse al escenario el pasado lunes durante el concierto solidario que su amiga Glenda Gaby ofreció en la Iglesia de San Antón, en Madrid.

Para sorpresa de los asistentes, protagonizó un comentado baile con capote en mano que, tras varios pases y verónicas, terminó con el torero en el suelo, entregado por completo a la música. Sus movimientos, más cercanos por momentos a una sesión de pilates o yoga que a una coreografía al uso, acompañaban la balada que interpretaba la artista.

Las imágenes, publicadas en exclusiva por la web de la revista Diez Minutos, no tardaron en hacerse virales y corrieron como la pólvora en redes sociales, donde desataron una avalancha de comentarios y memes protagonizados por el diestro y su sorprendente flexibilidad.

"En la iglesia del padre Ángel"

Lejos de molestarse por las bromas surgidas a raíz de su apasionada actuación, Ortega Cano reapareció sonriente ante las cámaras y se mostró encantado con su particular interpretación con el capote. “Estaba muy bien, sí, sí. No fue un baile, fue una... un poco. Estaba en la iglesia del padre Ángel y, nada, me dio por hacerlo con el capote. Y a su vez flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien”, aseguró, orgulloso.

Noticias relacionadas

Cuando la prensa destacó su agilidad y su arte, el torero respondió con naturalidad: “Ah bueno, eso sí, eso siempre lo he tenido. Gracias”. Además, confesó que ha recibido “mucha, mucha” gente que le ha llamado para felicitarle por su llamativa actuación.