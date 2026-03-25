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Momento viral

Ortega Cano reedita su mítico 'Estamos tan a gustito' con un baile viral en una iglesia retozando por el suelo encima de su capote

El torero protagoniza una escena inesperada en un acto benéfico que ya arrasa en redes.

Ortega Cano en su 72 cumpleaños

Ortega Cano en su 72 cumpleaños / Europa Press

Carlos Merenciano

Madrid

José Ortega Cano ha vuelto a acaparar todas las miradas tras una escena tan insólita como viral. El diestro participaba en un acto benéfico cuando, de forma inesperada, terminó tumbado en el suelo de una iglesia sobre su capote, en lo que muchos han descrito como una especie de baile improvisado que dejó perplejos a los asistentes.

Las imágenes no han tardado en difundirse en redes sociales, donde el momento ha generado todo tipo de interpretaciones. Algunos apuntan a que podría tratarse de una acción pactada dentro del evento solidario, mientras que otros no han entendido la escena y han criticado lo extraño del gesto, más aún teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo.

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El episodio ha reavivado inevitablemente el recuerdo de su mítico “estamos tan a gustito”, producido durante la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, a mediados de los años 90. Un momento televisivo que, años después, vuelve a resonar tras esta nueva escena que ya ha desatado comentarios en redes sociales así como en titulares de prensa.

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