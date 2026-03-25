Es oficial, el programa Hábitat Madrid abre su plazo de inscripción: más de 400 actividades gratuitas para disfrutar de la primavera en la capital

La llegada de la primavera no solo trae consigo un cambio de estación, sino que también llega con un sinfín de propuestas para descubrir y disfrutar de la rica biodiversidad madrileña. A las actividades previstas por la Comunidad de Madrid se suma, un año más, la agenda ambiental del programa Hábitat Madrid que ya ha abierto el plazo de inscripción para las más de 400 actividades gratuitas y al aire libre que se ofrecen en la capital.

Así, diversas actividades ambientales como rutas de senderismo, itinerarios ornitológicos, o talleres infantiles, podrán disfrutarse en la capital a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de 2026, de la mano de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y las juntas de distrito.

Todas las actividades estarán guiadas por educadores ambientales / Ayuntamiento de Madrid

Talleres de cestería, de mecánica o de mariposas nocturnas

Con la llegada del buen tiempo, la bicicleta se convierte en una de las herramientas clave para disfrutar de las largas tardes primaverales. Para evitar que unos frenos mal ajustados o un pinchazo arruinen los planes de los madrileños, el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa propone como parte del programa de actividades un taller de mecánica básica que busca enseñar a sus asistentes todo sobre cómo poner a punto sus bicicletas.

El Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa De la Villa pone el foco en preparar la bicicleta para disfrutar de las largas tardes primaverales / Cicla Madrid

Si además durante estos paseos te despierta curiosidad el mundo de los insectos, no puedes perderte el taller teórico-práctico de mariposas nocturnas impulsado por el Centro Entomológico Manuel Ortego en colaboración con el Grupo de Seguimiento de la Biodiversidad de la Universidad Complutense y el Observatorio de Mariposas Urbanas.

El Centro Entomológico Manuel Ortego busca facilitar los encuentros con el mundo de los insectos / EFEverde

Desde el CEA Casa de Campo tampoco olvidan a aquellos que disfrutan de las manualidades, y aprovechando la dinámica del reciclaje de los residuos vegetales proponen un taller de cestería utilizando solo las materias primas ofrecidas por la naturaleza como las acículas de los pinos.

¿Cómo reservar las actividades?

Aptas para todos los públicos, las actividades estarán guiadas por educadores ambientales y podrán reservarse hasta un mes antes de la fecha prevista para su realización a través del correo electrónico proambiental@madrid.es o a través de la página oficial del Ayuntamiento de Madrid donde además se puede consultar la programación completa.

Datos de contacto y reserva 🔗: www.madrid.es/habitatmadrid ☎️: 91 547 84 73 ✉️: proambiental@madrid.es

Los más pequeños serán los protagonistas

El pasado año 2025, más de 110.000 personas participaron en el programa Hábitat Madrid, entre ellas, la gran mayoría fueron familias, que no desaprovecharon la oportunidad para acercar a sus hijos y educarles en el cariño al medio ambiente. Desde ser pastores por un día, hasta convertirse en detectives botánicos, son muchas las actividades dirigidas a los más pequeños del hogar.

Los más pequeños podrán acercarse al medio ambiente mientras disfrutan y aprenden con las diferentes actividades propuestas / El Jarama Centro Educativo Internacional

Nueva Aplicación 'Parques de Madrid'

Por último, la agenda Hábitat de primavera anuncia la puesta en servicio de una nueva aplicación integrada en Madrid Móvil: 'Parque Madrid', que ofrecerá información de los elementos más notables de 20 parques de la Comunidad de Madrid como son la flora, la fauna, la historia, y elementos artísticos, las infraestructuras, los servicios y los equipamientos.

Madrid estrena sus audioguías y mapas interactivos para explorar sus parques / Madrid 365

Entre los parques históricos, se incluyen El Capricho, los jardines del Buen Retiro, la Casa de Campo, el parque del Oeste, la Dehesa de la Villa, la Quinta de los Molinos o la Quinta de Torre Arias. La categoría de grandes parques urbanos incorpora, entre otros, el parque Juan Carlos I, Valdebebas-Felipe VI, Tierno Galván, Pradolongo o el lineal del Manzanares. A ellos se suman parques de barrio como Payaso Fofó, Azorín, Cerro del Tío Pío, Palomeras, Entrevías o El Soto de Entrevías.