Navacerrada se defiende ante el cierre de pistas de esquí: "La actividad deportiva es compatible con el medio ambiente"

El conflicto por el futuro de la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada suma un nuevo capítulo de tensión política y judicial. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la obligación de desmantelar las pistas de la vertiente segoviana, el alcalde de Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, ha lanzado un mensaje de resistencia: la batalla legal no ha terminado.

Según el regidor, el fallo judicial aún tiene "recorrido jurídico y administrativo" antes de que las máquinas entren en la montaña. El Ayuntamiento, junto a la Junta de Castilla y León, busca agotar todas las vías posibles para evitar que se ejecute la orden de restaurar la realidad física de los terrenos afectados en 2024.

Para el alcalde de Navacerrada, la decisión de cerrar las pistas responde a una "decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez". Jorge Herrero sostiene que la medida busca perjudicar directamente a la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta las consecuencias económicas para las familias, los trabajadores y las empresas que dependen del turismo de nieve en la Sierra de Guadarrama.

Aunque las instalaciones situadas en la vertiente madrileña no están afectadas legalmente por esta sentencia, el consistorio advierte de un efecto dominó peligroso. Desmantelar la zona segoviana pondría en "serio riesgo la viabilidad" de todo el complejo, comprometiendo el futuro de una de las estaciones más emblemáticas de España.

Tradición histórica frente a la normativa ambiental

El Ayuntamiento defiende el valor sentimental y deportivo de Navacerrada, recordándola como la "estación histórica" donde generaciones de madrileños se han iniciado en el esquí. En su defensa, el alcalde argumenta que no existe una lógica técnica para desmantelar solo una parte de la estación mientras el resto sigue operando bajo una nueva concesión.

Noticias relacionadas

Asimismo, el regidor ha comparado la situación con otros países europeos, señalando que existen estaciones de esquí operativas dentro de Parques Nacionales en todo el continente. Desde el municipio defienden que la actividad deportiva es "perfectamente compatible con el respeto al medio ambiente" y aseguran que seguirán luchando para mantener vivo el Puerto de Navacerrada.