SEMANA SANTA 2026
Estos son los cambios en las líneas de la EMT Madrid por las procesiones de Semana Santa: fechas, tramos y alternativas de transporte
También la red de bicimad aplicará restricciones con motivo de la Semana Santa, por lo que varias estaciones del centro de Madrid permanecerán cerradas en diferentes fechas debido al paso de las procesiones
Por fin, llega uno de los momentos más esperados por los madrileños. La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina y, si bien son muchos los que esperan la programación de las procesiones o la llegada de unos días de descanso, otros se preguntan qué van a hacer para llegar a sus destinos debido a las restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid.
Y es que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) tiene previstas alteraciones en las rutas de autobús a raíz de diversas procesiones de Semana Santa. Esto significa que entre el 27 de marzo y el 6 de abril, las líneas diurnas de EMT Madrid sufrirán recortes de frecuencia y modificaciones de recorrido.
Estas son las líneas afectadas durante las procesiones en Madrid
Los más afectados serán los itinerarios que atraviesen el distrito de Centro, sobre todo los días 2 y 3 de abril, con motivo de las procesiones de Jesús El Pobre y del Cristo de Medinaceli. Además, las seis líneas universitarias de EMT Madrid verán alterado su funcionamiento habitual debido al período vacacional de Semana Santa.
Las líneas afectadas son A (Moncloa-Somosaguas), E (Conde de Casal-Sierra de Guadalupe), F (Cuatro Caminos-Ciudad Universitaria), G (Moncloa-Ciudad Universitaria), H (Aluche-Somosaguas) y U (Avenida Séneca-Paraninfo), que conectan los campus de Somosaguas, Politécnico de Vallecas y Ciudad Universitaria.
Las líneas A y H no prestarán servicio desde el día 27 de marzo hasta el 6 de abril y las líneas E, F, G y U operarán el día 27 con servicio reducido y, después, dejarán de operar hasta el 6 de abril. Una vez concluido el periodo no lectivo, el servicio se reanudará el martes 7 de abril.
Alternativas de transporte público esta Semana Santa
Durante este periodo, los usuarios que necesiten acceder al Campus de Somosaguas podrán utilizar la línea 2 de Metro Ligero. Para llegar a Ciudad Universitaria, las alternativas serán la línea 6 de Metro y las líneas 82, 83, 132 y 133 de EMT Madrid. El acceso al Campus Politécnico de Vallecas estará cubierto por las líneas 63 y 145.
Por otra parte, la línea 180 (Plaza de Legazpi-Estación de El Pozo) también quedará fuera de servicio del 28 de marzo al 6 de abril.
Cierres temporales en la red de bicimad
También la red de bicimad aplicará restricciones con motivo de la Semana Santa, por lo que varias estaciones del centro de Madrid permanecerán cerradas en diferentes fechas debido al paso de las procesiones.
En concreto, las estaciones 9 (plaza de San Miguel, 10), 24 (calle de Santa Clara, 8), 25A y B (plaza de Celenque, 1), 31 (calle Mayor, 16), 32 (calle Imperial, 3), 33 (calle de Carretas, 3), 34 (plaza de Jacinto Benavente), 40 (calle de Conde de Romanones, 2) y 41 (calle de Atocha, 56) permanecerán cerradas desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril. Además, la estación 55 (plaza de San Ildefonso, 4) suspenderá su servicio entre el 29 y el 30 de marzo y la estación 1 (calle Mayor, 6) no estará operativa entre el 1 y el 4 de abril.
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