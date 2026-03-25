Madrid revive el Imperio Romano: combates de gladiadores en directo y un campamento romano en plena capital

El legado del Imperio Romano sigue presente no solo en sus aficionados, sino que también en tendencias virales en las redes sociales. Dicen que es algo en lo que se piensa varias veces a la semana, pero lo cierto es que ya no hace falta imaginarlo porque en Madrid se va a hacer realidad.

El Hipódromo de la Zarzuela se convertirá en un auténtico Coliseo los próximos días 8 y 9 de mayo. El espacio de carreras de caballos esta vez se transformará en un lugar de arena donde distintos luchadores se enfrentarán en combates como en la antigua Roma entre tensiones.

La Antigua Roma se vivirá en plena capital. / Fever

Así será Roma: Combates Prohibidos

La actividad arrancará en el Campamento, un espacio que te sumergirá desde un primer momento a la vida romana. Allí encontrarás un mercado de inspiración histórica, una ludoteca para todas las edades y actividades al estilo romano como tiro con arco o entrenamientos. Este es el calentamiento perfecto para sentirte dentro del Imperio Romano desde el inicio.

Una actividad inmersiva que te transportará a la Antigua Roma. / Fever

La acción principal se concentrará en la arena, en un show teatralizado donde la experiencia comienza con todo el esplendor de los espectáculos de la Antigua Roma: el César entra, el público grita y arrancan los primeros combates que aunque parezca que están bajo control, la calma dura poco. En poco tiempo el espectáculo se rompe cuando entran los dos prisioneros que lucharán por su vida. Comienza una danza de vida o muerte en la que cada pequeño movimiento cuenta, donde se juegan el honor y el destino final. Una batalla en la que solo queda el instinto de supervivencia: ¿clemencia o condena?

Consigue así tus entradas

Para poder viajar hasta el Imperio Romano tendrás que seguir estos pasos para no quedarte sin tus entradas. Apúntate aquí a la lista de espera para poder acceder un día antes de la venta oficial con el disfrute de un 15% de descuento en tu entrada, válido solo durante las 24 horas de preventa.

La venta de entradas al público general será el martes 31 de marzo a las 12:00 horas y habrá sesiones el viernes 8 de mayo a las 18:00 y 21:00 horas y sábado 9 de mayo a las 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas. El espectáculo tiene una duración aproximadamente de 60 minutos con acceso para mayores de 12 años. Ya solo queda apuntar la fecha y prepararte para vivir la Antigua Roma desde tus propias carnes.