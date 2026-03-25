Madrid crea un comité para gestionar las emergencias sanitarias de origen animal

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la creación de un Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis, órgano destinado a reforzar la gestión, coordinación y respuesta ante enfermedades de origen animal que puedan poner en riesgo la salud pública y la cabaña ganadera.

Según ha especificado el ejecutivo regional en un comunicado, la iniciativa responde al actual contexto epidemiológico, caracterizado por la reaparición de afecciones previamente erradicadas en España, como la peste porcina africana, y la aparición de otras emergentes, como la dermatosis nodular contagiosa en bovinos.

El nuevo Comité estará presidido por la persona titular de la viceconsejería con competencias en sanidad animal y formarán parte de él representantes de las direcciones generales relacionadas con la salud pública, biodiversidad, seguridad y emergencias, carreteras y la gerencia del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Entre sus funciones estarán el análisis, la evaluación y la propuesta de recomendaciones o mejoras relativas a las medidas de prevención, control y erradicación de las emergencias sanitarias animales.

Nuevos colegios en El Cañaveral, Colmenar Viejo y Cobeña

El Consejo de Gobierno, celebrado en Morata de Tajuña, ha acordado también la creación de 2.200 plazas de educación infantil, primaria y secundaria en Colmenar Viejo, Cobeña y en el barrio madrileño de El Cañaveral.

Piara de cerdos en un criadero. | / Francisco Guasco

En ese sentido, se ha autorizado la contratación de las obras de construcción de dos centros (un colegio con cursos hasta 2º de la ESO en Colmenar Viejo y un instituto en Cobeña) y la finalización del CEIPSO Rudyard Kipling en El Cañaveral, que supondrán una inversión de 36,9 millones de euros con un plazo de ejecución de 15 meses.

Cajeros automáticos en pueblos

La Comunidad de Madrid garantizará la instalación de cajeros automáticos en los 61 municipios de menos de 5.000 habitantes que carecen de entidad bancaria física, con una dotación de 4,6 millones de euros.

Los espacios para su ubicación serán cedidos por los ayuntamientos, la mayoría situados en la Sierra Norte, y los usuarios podrán retirar efectivo sin comisiones, aunque progresivamente se incorporarán otras funcionalidades como la consulta de saldo, la revisión de movimientos o el pago de recibos.

Asimismo, se invertirán 10 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda pública en los 142 municipios de menos de 20.000 habitantes de la región, iniciativa que busca favorecer la construcción de inmuebles en régimen de alquiler social o a precios asequibles.

Concretamente, se contempla la financiación de actuaciones de adquisición de suelo y rehabilitación, para lo que cada ayuntamiento podrá optar a una subvención mínima de 30.000 euros, con un máximo de 500.000 euros para pueblos de menos de 5.000 habitantes y de un millón para los de entre 5.000 y 20.000.

Inversión en atención a la enfermedad mental

Por otra parte, el ejecutivo madrileño ha aprobado una inversión de 272,7 millones de euros para los nuevos acuerdos marco que fijarán las condiciones de atención supervisada para personas con enfermedad mental grave y duradera.

El nuevo Acuerdo Marco de los centros de día de la red pública contempla una inversión de 12,7 millones de euros (un 9,3 % más), que supondrán 989 plazas. Por su parte, el de los centros de rehabilitación psicológica y social, con 1.178 plazas, prevé 83,5 millones (un 12,7 % más), y el de los equipos de apoyo social comunitario, que aglutinan 1.080 plazas, suma 67,5 millones (un 14 % más).

Inversión de 55 millones en Morata de Tajuña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido aprovechar su visita a Morata de Tajuña para detallar la inversión de más de 55 millones de euros en la localidad.

Entre las principales actuaciones destaca la ampliación del IES Vega del Tajuña, que supondrá la creación de 140 plazas escolares públicas, así como la financiación con 36 millones de euros de plazas residenciales y prestaciones económicas vinculadas al cuidado en el entorno familiar y asistencia personal.

Ley de Apoyo a la Empresa Familiar

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que establece que, cuando se herede una empresa o negocio entre parientes de hasta cuarto grado, la reducción de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se elevará al 99 %.

Esta ventaja fiscal será extensible a trabajadores con "especial relación" con la empresa, esto es, que hayan sumado diez años de antigüedad y hayan ejercido funciones directivas durante los últimos cuatro.

La Comunidad, que ahora remitirá el texto a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, estima que esta medida beneficiará anualmente a unos 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros al año.

Nuevo decreto de pisos turísticos

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la modificación del decreto que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico (VUT), cuyo contenido ya avanzaron ayer desde la Comunidad y que estipula, entre otras disposiciones, el tamaño mínimo de cada estancia y la ocupación máxima.

La nueva regulación "refuerza las exigencias de equipamiento y servicios" (por ejemplo, impone el deber de proporcionar ropa de hogar y menaje) y recoge que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad como VUT.

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La norma aclara asimismo que corresponde a los ayuntamientos, a través de su planeamiento y ordenanzas, establecer limitaciones en el número máximo de VUT por edificio, área o zona, si bien queda expresamente prohibido que las haya en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde así lo decidan las comunidades de vecinos.