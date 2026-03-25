"Hubo un tiempo en que Madrid se movía en tranvía": esta es la reliquia que se puede visitar gratis en la estación de Metro Pinar de Chamartín

En 1908, los raíles de la red de transportes madrileña daban la bienvenida al tranvía 477... y es que sí, "hubo un tiempo en que Madrid se movía en tranvía". Construido por la Sociedad franco-belga La Croyère, este vagón circuló por la Línea 3 de la red tranviaria de Madrid entre Serrano y la Puerta del Sol, con una capacidad de hasta 37 viajeros. Tras más de 50 años de servicio y varias remodelaciones, el que sería uno de los precursores del actual suburbano, llevó a cabo su último viaje, jubilándose en 1962.

Hoy, el tranvía 477 se conserva en la estación Pinar de Chamartín, donde presente y pasado se unen mientras los viajeros madrileños y aquellos procedentes desde todos los lugares del mundo continúan sus rutinas ignorando que tienen a su alcance un pedacito de historia. Abierto al público, y de forma gratuita el espacio puede visitarse como parte del recorrido habitual por el metro siempre que se cuente con un título de transporte básico.

El tranvía en Madrid, más de 100 años de servicio

El 31 de mayo de 1871, se inauguraba la primera línea de tranvía de la capital. Aunque hoy es tan solo un recuerdo en la memoria de los madrileños, esta línea, que arrastrada por una pareja de mulas conectaba el Barrio de Salamanca con el de Pozas (actual Princesa), dio el pistoletazo de salida para la formación de una red de servicios de transporte en la ciudad.

Tranvías de mulas circulando por la Puerta del Sol hacia 1885 / Wikipedia

Inspirados por las grandes capitales europeas como Londres, París o La Habana la red de tranvías madrileña fue creciendo y en 1898 comenzaría su proceso de electrificación, transformado las cuadras y depósitos de paja y grano en grandes naves con talleres mecánicos, cableado y postes. Tras varias épocas de decadencia y recuperación, sería la competencia de los sistemas de transporte público y privado las que marcarían un ocaso inevitable que terminó con la supresión de las dos últimas líneas supervivientes el 2 de junio de 1972, tras más de 100 años de servicio.

El Tranvía 477 conservado en Pinar de Chamartín

Plano de la localización del tranvía 477 en la estación de metro Pinar de Chamartín / Museos Metro de Madrid

Con un exterior metálico y sus colores blanco y azul, el tranvía 477 se expone en la estación Pinar de Chamartín entre los acceso a la Línea 1 y Línea 4 de metro. Sus dimensiones de 8,32 metros de largo y 2,04 metros de ancho hacen imposible no fijarse en este vagón cuyo peso podría alcanzar los 10.500 kilos.

Con más de 8 metros de largo y 2 de ancho, el tranvía podría llegar a pesar hasta 10.500 kilos / Museos Metro de Madrid

Pese a que actualmente se encuentra protegido por unas cristaleras, es posible asomarse por los marcos de sus ventanas y observar su interior, donde destaca la construcción en madera del suelo, las paredes o los asientos. Para aquellos que disfrutan de los detalles técnicos, el Museo de Metro describe como su carretón (pintado de gris) integra el sistema de suspensión, los motores y las ruedas, sosteniendo la caja por la que se conecta a través de unos muelles de suspensión.

En su interior destaca la construcción de madera del suelo, las paredes, los marcos de las ventanas y los asientos / Museos Metro de Madrid

Dado que está abierto al público los horarios coinciden con el habitual de Metro, de 6:00 de la mañana a 1:30 horas de la madrugada. Sin embargo, si quieres evitar el desplazamiento hasta Pinar de Chamartín Metro de Madrid también pone a disposición de los usuarios una visita virtual para que puedas descubrir todos sus secretos sin moverte del sofá.