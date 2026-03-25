El Hospital de La Princesa moviliza más de 100 profesionales para la donación de nueve órganos de un paciente

Como cada último miércoles de marzo, hoy se celebra el Día Nacional del Trasplante. En 2025 se realizaron en España 6.334 trasplantes de órganos, de los que un total de 1.026 se llevaron a cabo en alguno de los siete hospitales madrileños autorizados para practicarlos: 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Puerta de Hierro Majadahonda, y la Fundación Jiménez Díaz. Fueron 10 más que el año anterior y casi 300 más que en 2016. Un tipo de intervención que salva o mejora sustancialmente la calidad de vida del receptor, que es posible gracias a la generosidad del donante y su familia, a menudo en momentos delicados, y que viene dejando sucesivas buenas noticias para el Servicio Madrileño de Salud en los últimos meses.

A principios de año fue el Hospital 12 de Octubre el que informaba de que había procedido a realizar cuatro trasplantes cardiacos en menos de 72 horas, la primera ocasión en que se conseguía algo así en España. Hace apenas unas semanas, era el Hospital Universitario de Getafe el que hacía público que había superado su récord de donaciones al poder explantar 12 órganos de tres donantes en menos de 48 horas, seis riñones, cuatro pulmones, dos de ellos de un único donante, y dos hígados. Y ahora el Hospital de La Princesa da a conocer que ha extraído hasta nueve órganos, además de diversos tejidos, de un solo paciente en un proceso en el que han intervenido más de 100 profesionales, la mitad de ellos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid Summa 112.

Los trasplantes son procedimientos muy complejos en los que interviene la Oficina Regional de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes. En un tiempo límite hay que coordinar la donación, el explante y el traslado del órgano hasta el centro donde se va a proceder al implante, no pocas veces en otra comunidad autónoma. Están, por una parte, los servicios implicados en el hospital donde se produce la donación. En Madrid son 24 los hospitales públicos acreditados para la donación de órganos. Y en estos casos participan, además de los coordinadores de trasplante, desde intensivistas para mantener al donante en muerte cerebral o en asistolia controlada para que los órganos sigan siendo viables hasta la entrada en quirófano; a los servicios de radiología, microbiología o análisis clínico, para valorar cómo están los órganos desde un punto de vista anatómico y de función, para descartar contraindicaciones.

Nevera para el transporte de un órgano. / COMUNIDAD DE MADRID

A ello se añaden, ya en quirófano, anestesista, cirujanos, enfermeras y auxiliares. Cuando se trata de extracciones renales puede ser que las realicen urólogos del propio centro. Pero en el caso de órganos torácicos, corazón, pulmones, hígado, acuden también miembros del equipo donde se va a implantar porque quieren verlo, incluso tocarlo y a veces hasta biopsiarlo.

En el caso de la donación en el Hospital de La Princesa el médico y la enfermera coordinadores de trasplantes, tras detectar al donante, con lesiones incompatibles con la vida y en situación de muerte encefálica, entrevistarse con la familia para obtener el consentimiento e iniciar el proceso con la Oficina Regional de Transportes, el Summa 112 y la Organización Nacional de Trasplantes, organizaron el trabajo en quirófano de tres urólogos, un anestesista y un oftalmólogo. Pero también participaron en la validación y mantenimiento de los órganos y del propio paciente microbiólogos especialistas, técnicos y personal de las áreas de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Intensiva, Neurología y Neurofisiología Clínica.

Preparación del material refrigerante (hielo picado al tratarse de suero helado) para la conservación de los órganos. / COMUNIDAD DE MADRID

El Summa 112 trasladó a más de nueve profesionales de hospitales públicos de la región y, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a los tres miembros de un equipo procedente de Alemania movilizado por la Organización Nacional de Trasplantes. "Cabe destacar que fue una donación para otro país coordinada desde la Organización Nacional de Trasplantes a un paciente que estaba en situación urgente y que, además, no había una urgencia más cercana a ningún otro lugar", explica Francisco del Río, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes. "Se pudo coordinar todo gracias a la actuación de más de 100 profesionales que permitieron que probablemente más de 20 personas hayan recuperado su vida normal a través de la donación de tejidos o hayan salvado su vida a través de la donación de órganos".

En total, fueron 10 desplazamientos, cada uno de ellos con tres sanitarios del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y dos técnicos conductores en emergencia médica extrahospitalaria, además de las neveras para la conservación de los órganos. En el quirófano se preparó el material refrigerante para la conservación de los órganos.

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Según la Organización Nacional de Trasplantes, los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el intestino y los pulmones. Además, se pueden donar tejidos, fundamentalmente córneas, escleras, tejidos oseotendinosos, piel o segmentos vasculares. Los especialistas insisten en la importancia de la donación de tejidos, que puede que no salven vida directamente como los órganos pero que aportan al receptor gran calidad de vida y que en ocasiones tienen que ser adquiridos en bancos privados.