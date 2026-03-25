SALUD
El Hospital Fundación Alcorcón incorpora un piano para mejorar el bienestar emocional de pacientes y familiares a través de la música
Pacientes, familiares y personal del Hospital Fundación Alcorcón podrán tocar el piano ubicado en el acceso principal, de lunes a domingo, en horario de 9:00 a 19:00 horas, con el objetivo de aliviar la estancia hospitalaria
El Hospital público Fundación Alcorcón, situado en la zona sur de Madrid, ha dado un paso más en su estrategia de humanización sanitaria. El centro ha incorporado un piano en sus instalaciones, gracias a la cesión de la asociación cultural Pianos Vius, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de pacientes, familiares y profesionales a través de la música.
El instrumento se encuentra ubicado en la segunda planta del acceso principal, justo a la entrada del Salón de Actos. Este nuevo espacio musical está abierto a cualquier persona que desee tocar: desde pacientes y sus familias hasta el propio personal del hospital o ciudadanos que quieran colaborar desinteresadamente para hacer más agradable el entorno hospitalario.
Horarios y normas para el uso del piano
Para garantizar la convivencia y el descanso en el centro, el hospital ha establecido unas pautas básicas de uso. El piano podrá tocarse de lunes a domingo, en horario de 9:00 a 19:00 horas. Es importante destacar que su finalidad es exclusivamente la interpretación de piezas musicales y no el aprendizaje o las clases de música, apelando siempre al cuidado del instrumento.
Esta iniciativa ha sido posible gracias a la gestión de la doctora Helena Requejo, endocrinóloga del centro, quien ha mediado entre la asociación y la Comisión de Humanización y Atención al Paciente. La música se suma así a otros elementos de bienestar del hospital, como su jardín interior informativo, creando un ambiente más amable y acogedor.
Música para aliviar la estancia hospitalaria
Se calcula que por el vestíbulo principal del Hospital Fundación Alcorcón circulan diariamente entre 7.000 y 10.000 personas. Para todas ellas, la música supone un alivio terapéutico demostrado, capaz de reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo en un entorno a menudo complejo.
Con este "piano abierto", el hospital madrileño refuerza su compromiso por una asistencia sanitaria que va más allá de lo puramente clínico, apostando por el bienestar emocional de toda la comunidad hospitalaria.
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