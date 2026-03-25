Un hombre de 51 años, herido grave tras ser atropellado en la M-50 después de bajarse del coche por un accidente previo

Un hombre de 51 años ha resultado herido grave después de ser atropellado cuando se había bajado de su vehículo tras un accidente previo ocurrido en la M-50, a la altura de Leganés.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas de este martes en el kilómetro 56 de la carretera de circunvalación. Por causas que ahora investiga la Guardia Civil, la víctima descendió del coche tras un primer siniestro y fue arrollada por un tercer vehículo.

Los sanitarios del SUMMA 112 estabilizaron al herido y lo trasladaron al Hospital Puerta de Hierro con pronóstico grave y un traumatismo craneoencefálico severo.

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En el accidente previo al atropello resultaron heridas otras dos personas, de 32 y 44 años. Uno de ellos presentaba lesiones potencialmente graves y fue evacuado también al Hospital Puerta de Hierro, mientras que el otro, herido leve, fue trasladado al hospital de Alcorcón. Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron labores de prevención y limpieza en la zona del accidente.