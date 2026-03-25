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SEGURIDAD

La Guardia Civil estrena oficinas móviles en Madrid: así funcionarán los nuevos "cuarteles sobre ruedas"

Estas unidades móviles, que operaban principalmente en el norte y el Camino de Santiago, se extenderán a Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Sevilla, con el objetivo de cubrir todo el territorio nacional

Presentación de las 12 nuevas Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC)

Presentación de las 12 nuevas Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) / @guardiacivil en X

EFE

La Guardia Civil ha dado un paso estratégico en su modernización con el despliegue de 12 nuevas Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC). Por primera vez, este servicio llegará a la Comunidad de Madrid, reforzando la seguridad en zonas rurales y funcionando como centros de mando en emergencias.

La directora general del cuerpo, Mercedes González, presentó estas unidades en Illescas, Toledo. Durante el acto, destacó que estos vehículos son auténticos "cuarteles sobre ruedas" equipados con la misma tecnología y prestaciones que cualquier instalación física de la Benemérita.

Estas oficinas destacan por su extrema versatilidad. Pueden operar como puntos de atención ciudadana en la España vaciada o transformarse en puestos de mando avanzados durante catástrofes naturales, incendios o dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Su eficacia ya ha sido puesta a prueba en situaciones críticas. Durante la DANA en Valencia, estas unidades móviles sustituyeron con éxito a infraestructuras fijas que quedaron totalmente inutilizadas, garantizando que el servicio a los ciudadanos no se detuviera a pesar del desastre.

Hasta ahora, las OMAC operaban principalmente en el norte de España y el Camino de Santiago, acumulando más de 550.000 kilómetros de servicio. Con esta nueva fase, el despliegue se amplía a Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Sevilla.

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El objetivo final de la institución es alcanzar la cobertura total del territorio nacional. Tras el verano, se incorporarán 14 unidades adicionales para cumplir la meta de que cada comandancia de la Guardia Civil en España cuente, al menos, con una de estas oficinas móviles.

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