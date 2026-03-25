Kiko Veneno, David Bustamante y Sidonie encabezan la programación de las Fiestas Patronales de Getafe

Getafe celebrará sus Fiestas Patronales del 22 al 31 de mayo con una programación musical en la que destacan nombres como Kiko Veneno, David Bustamante, Sidonie y Sanguijuelas del Guadiana, junto a tributos, orquestas y actividades para el público juvenil. La principal novedad de esta edición será la ampliación en un 32% del espacio del Recinto Ferial destinado tanto a casetas como a la zona de conciertos.

El Ayuntamiento ha presentado un cartel que combina artistas consolidados del panorama nacional, propuestas emergentes, grandes orquestas y espacios específicos para la juventud. Además, el Consistorio ha subrayado su apuesta por unas fiestas "seguras, accesibles y diseñadas para el disfrute de todos".

La programación arrancará antes del inicio oficial de las fiestas con las prefiestas en el espacio del ACAR, en el futuro barrio de La Aviación. Allí actuará la Orquesta La Misión el viernes 15 de mayo y la Orquesta Panorama el sábado 16. Ya en el Recinto Ferial, el programa comenzará el viernes 22 de mayo con Kiko Veneno y la Orquesta La Tribu. El sábado 23 será el turno de David Bustamante y DJ Kiss FM, mientras que el domingo 24 llegará Sidonie, seguido de un tributo a Supersubmarina y DJ HIT FM. El lunes 25 actuará Sanguijuelas del Guadiana.

Los miembros del grupo musical Sanguijuelas del Guadiana. / Europa Press/ Ricardo Rubio

El miércoles 27 será el concierto infantil de Billy Boom Band y un tributo a Queen, y el jueves 28 con un tributo a Extremoduro. El último fin de semana estará protagonizado por las orquestas Vulkano, el viernes 29, y La Mundial, el sábado 30, ambas seguidas de sesiones de DJ. El domingo 31 cerrará la programación en este espacio con el concierto de Bandas Locales de la delegación de Juventud.

La Plaza de la Constitución también contará con actividad musical durante las fiestas. El sábado 23 actuará la orquesta Diamante; el domingo 24, la orquesta Kripton; el lunes 25 habrá un tributo a Michael Jackson; el viernes 29 llegará la orquesta Miami; el sábado 30, la orquesta Maxim; y el domingo 31 se celebrará el Encuentro de Casas Regionales e interculturales. Por su parte, el Recinto Joven de Juan de la Cierva mantendrá su actividad los días 23, 29 y 30 de mayo, con sesiones de DJ en horario de tarde y noche.

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En paralelo a la programación, el Ayuntamiento reforzará las medidas de seguridad y movilidad en el Recinto Ferial. Para ello, instalará un nuevo cerramiento que permitirá controlar el aforo en los momentos de mayor asistencia y habilitará controles de acceso para impedir la entrada de envases de vidrio y otros objetos peligrosos.