EMT Madrid cerró 2025 con un beneficio neto de 3,2 millones de euros, un 166% más que el año anterior

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha consolidado su robustez financiera y operativa al cierre del ejercicio 2025, logrando un beneficio neto de 3,2 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento exponencial frente a los 1,2 millones obtenidos el año anterior, evidenciando la excelente salud económica de la entidad pública.

Según los datos aprobados por el consejo de administración, este balance positivo es el resultado directo de una demanda sin precedentes en la movilidad madrileña, que ha llevado a los autobuses municipales a alcanzar la cifra de 512 millones de viajeros anuales.

El éxito sin precedentes de bicimad en la capital

Uno de los pilares fundamentales de este crecimiento ha sido el sistema de bicicleta pública, bicimad, que ha pulverizado todos sus registros anteriores al alcanzar los 13,7 millones de viajes. Este hito refleja el éxito de la expansión del servicio y la creciente apuesta de los ciudadanos por la movilidad activa.

El Ayuntamiento de Madrid ha acompañado este incremento de la demanda con un refuerzo constante de las infraestructuras, invirtiendo más de 796.000 euros en la implementación de nuevas estaciones y equipamiento técnico para garantizar la operatividad de un sistema que ya es referente internacional.

Inversión estratégica en electrificación y descarbonización

La solvencia financiera de EMT Madrid, avalada por una auditoría externa independiente, ha permitido movilizar 52,7 millones de euros en inversiones estratégicas durante 2025. El foco principal de este gasto se ha centrado en la electrificación de la flota, que es 100% limpia desde hace tres años. Al finalizar el ejercicio, la capital ya contaba con 456 autobuses eléctricos, tras la incorporación de 28 nuevas unidades que supusieron un desembolso de 15,1 millones de euros.

Además, se han destinado partidas millonarias a la creación de infraestructuras de recarga, destacando los centros de operaciones de Carabanchel, Sanchinarro y Entrevías, donde la instalación de pantógrafos y puntos de carga inteligente asegura el futuro de las cero emisiones.

Ingresos publicitarios y gestión de aparcamientos al alza

Más allá del transporte de superficie, la gestión diversificada de EMT Madrid ha aportado ingresos cruciales para el balance final. Los aparcamientos municipales generaron un volumen de negocio de 19,2 millones de euros, mejorando los registros del periodo anterior.

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Por su parte, la explotación publicitaria se confirma como una vía de ingresos ascendente, alcanzando los 25,9 millones de euros, lo que supone un incremento notable respecto a los 21,5 millones facturados en 2024. Estas cifras, sumadas a la aportación de 776,8 millones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, cierran un año de gestión eficiente donde la movilidad sostenible se traduce, por fin, en rentabilidad económica.