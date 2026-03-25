La Tarjeta Sanitaria Virtual se moderniza y añade dos nuevas funciones para los madrileños: esto es lo que cambia a partir de ahora

¡Buenas noticias para los madrileños! La capital ha puesto en marcha dos nuevas funcionalidades en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) para mejorar la atención sanitaria y la accesibilidad de los pacientes. Ahora los ciudadanos podrán consultar sus informes de manera más fácil y solicitar acompañamiento para personas con discapacidad.

Las principales novedades para los pacientes

Con la primera herramienta, la aplicación móvil envía una alerta cuando están disponibles nuevos resultados de pruebas médicas, ya sean de laboratorio (como análisis de sangre o de orina) o diagnóstico de imagen (radiografías, TAC, o ecografías), para poder ser descargadas.

Con la primera herramienta, la aplicación móvil envía una alerta cuando están disponibles nuevos resultados de pruebas médicas / PEXELS

La segunda novedad permite solicitar desde la propia aplicación el Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad, una opción dirigida a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que tengan una cita programada en el hospital y carezcan de apoyo familiar el día de la consulta, prueba o intervención.

La segunda novedad permite solicitar desde la propia aplicación el Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad / SHUTTERSTOCK

Esta funcionalidad se encuentra en el menú principal, dentro del apartado 'Mi información administrativa', y bajo la denominación 'Acompañante en hospital'. Pulsando en esta opción, se accede a un sencillo formulario en el que debe marcar el tipo de consulta, la fecha en la que está programada y sus necesidades, como el uso de silla de ruedas, si acudirá con oxígeno o con un intérprete de signos. Con estos datos, el equipo del hospital gestiona la petición con antelación suficiente para que el acompañante esté disponible el día indicado.

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Acceso más ágil, seguro y directo

La TSV tiene ya con más de 3,7 millones de usuarios registrados que acceden a sus 68 servicios y más de 195 funcionalidades. Con estas iniciativas, sigue mejorando su accesibilidad, facilita un acceso más ágil, seguro y directo a la información clínica y refuerza la autonomía del paciente en la gestión de la salud a través de la digitalización. Además, evita desplazamientos innecesarios y facilita su labor a los profesionales.