La Comunidad de Madrid aprueba una inversión de 10 millones para aumentar la oferta de vivienda pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 10 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda pública en los 142 municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la construcción de inmuebles en régimen de alquiler social o a precios asequibles durante un periodo mínimo de 30 años en zonas rurales.

Además, contempla la financiación de actuaciones de adquisición de suelo y rehabilitación, con el fin de mejorar el estado del parque residencial existente. Con ello se busca fijar población, especialmente entre los más jóvenes, y atraer nuevos vecinos.

Entre 30.000 y 500.000 euros

Cada ayuntamiento podrá optar a una subvención mínima de 30.000 euros, con un máximo de 500.000 euros para pueblos de menos de 5.000 habitantes. En el caso de localidades con entre 5.000 y 20.000, esta ayuda podrá alcanzar el millón de euros.

Esta línea de apoyo contó en 2024 con una dotación de 5 millones de euros, de la que se beneficiaron nueve ayuntamientos, y en 2025 ascendió a 15 millones, con impacto en 26 municipios. Gracias a esta medida, se prevé la incorporación de 122 nuevas viviendas.

Noticias relacionadas