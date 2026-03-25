Las claves de la renovación de Arbeloa con el Real Madrid

A Álvaro Arbeloa lo presentó Emilio Butragueño un 13 de enero como si fuera la previa de un partido cualquiera. Chandal, entrenamiento y a correr para Albacete, donde se llevaría su primera bofetada mediática, con un sonoro batacazo en Copa del Rey. Tras aquella eliminación, el salmantino pronunció una frase sobre la que hubo muchas chanzas en su día, pero que terminó volviéndose profética.

El sofá gris como símbolo del cambio

"Entiendo que digan que es un fracaso. El fracaso está en el camino del éxito". Parecía una cita de un manual de autoayuda, pero ha termindo por cumplirse. Poco más de tres meses después, Arbeloa ha conseguido que un equipo muerto y enfrentado haya recuperado la competitividad. Paradójicamente, ha logrado la velocidad de crucer sin dos de sus hombres más relevantes: Mbappé y Bellingham.

Su gran tarea ahora será integrarlos en la dinámica colectiva de un bloque que sigue teniendo liderazgos alternos, pero basados en el trabajo y no solo en los números, como evidencia Valverde. El hombre del mes, cuyo triplete puso sobre el campo las sensaciones que se habían trabajado internamente. Sobre todo en ese sofá gris, un mueble identificado por el entrenador y los jugadores donde la verdad queda por delante.

La mezcla de autoridad y empatía es la que ha permitido a Arbeloa quitarse el complejo de técnico interino o novato en la élite. Una imagen que se alimentó con la puesta en escena de su ascenso al primer equipo. Tampoco se dio información sobre su contrato, que algunos medios cifraron en una temporada más la siguiente, opcional, con un sueldo de más de tres millones. Un carácter efímero propio del momento.

Defensa a ultranza de los jugadores

En circunstancias normales, Florentino Pérez, junto con su núcleo de decisión, formado por José Ángel Sánchez, director general; y Juni Calafat, el cazatalentos blanco, habría optado por un técnico con más nombre. Xabi Alonso fue una fórmula intermedia, pero no funcionó. Incluso en las buenas secuencias de resultados, los incendios se fueron sucediendo, con el cambio en el clásico de Vinicius como culmen.

Arbeloa tuvo que trabajar durante las primeras semanas en medio de una humareda de la que salían todo tipo de nombres, con Klopp como principal reclamo. Nada nuevo, porque el alemán ha sido desde siempre un viejo anhelo del presidente. El Real Madrid se quedó fuera del top 8 de la Champions y con los tropiezos ante el Getafe y Osasuna, tocó fondo. El salmantino no perdió el hilo: "Mis jugadores son muy buenos".

Pasó de los lugares comunes del '90 minuti son molto longo' a hacer un dominio más efectivo de sus intervenciones en sala de prensa, donde se puso enfrente de los medios para defender a sus futbolistas. Una postura que pudo ser corporativista en exceso, pero que ha funcionado históricamente en el club. Más aún en un vestuario joven y con alta densidad de nombres propios.

Los títulos definirán su destino

La candidatura de Arbeloa para seguir en el Real Madrid se ha reforzado, precisamente, cuando ha sido capaz de ponerse por encima de otros nombres propios del fútbol como Mourinho, Guardiola o Simeone. Lo ha hecho recuperando para la causa las mejores versiones de Vinicius y Valverde, dos de los díscolos en la etapa anterior con Xabi Alonso. Igualmente, ha potenciado a Huijsen, Rüdiger o Brahim.

No se ha dejado a nadie por el camino, como evidencia la confianza en un Fran García que estuvo a punto de irse al Bournemouth en el mercado de invierno. Todo ello sin dejar de hacer valer su compromiso con la cantera, como prueba el caso de Thiago Pitarch. Y marcando unas reglas claras para el vestuario como la puntualidad, que se llevó por delante a Trent en el derbi madrileño, suplente, aunque con minutos.

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Ahora, bien, Arbeloa se ha afanado en no caer en el halago que debilita y en que reconocer que al siguiente tropiezo volverá a ponerse su cabeza en juego. Aunque pase lo que pase haya construido un legado, como el de la cantera, el entrenador madridista tiene aun por cumplir la misión fundamental del Madrid: no encadenar una segunda temporada en blanco (los de la pasada fueron resaca de al anterior). Solo resolviendo esta asignatura tendrá asegurado su futuro en el club.