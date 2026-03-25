Esta es la alternativa al cierre parcial de la Línea 10 de Metro de Madrid: a partir de este sábado y hasta finales de año

Malas noticias para los madrileños. Desde el próximo 28 de marzo y hasta finales de año, la Línea 10 de Metro de Madrid quedará parcialmente interrumpida por obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios.

Para paliar los problemas que ello pueda ocasionar a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en funcionamiento a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) un servicio especial gratuito de autobuses. La compañía ha programado el despliegue de un máximo de quince autobuses para sustituir el servicio de la segunda línea más utilizada de la red del suburbano madrileño.

Parada de Santiago Bernabeu / WIKIPEDIA

El servicio estará operativo durante nueve meses

Bajo la denominación S10, el servicio especial gratuito de autobuses servirá para enlazar las estaciones de Metro de Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios durante las obras que se van a realizar en la Línea 10 de Metro desde el 28 de marzo y hasta finales de este año.

El servicio especial estará operativo alrededor de nueve meses y la dotación prevista se reducirá en sábados y domingos, así como durante las fiestas de Semana Santa, para adaptar este servicio especial a la demanda real de viajeros.

En un trayecto de 6.195 metros en ambos sentidos, los autobuses sustitutorios saldrán del paseo de la Castellana, 214 (parada número 65.001 de nueva creación) y concluirán en el paseo de la Castellana, 67 (número de parada 5.613).

Harán cuatro paradas intermedias: en paseo de la Castellana, 187 (parada número 28, Juzgados), paseo de la Castellana, 123 (parada número 34, plaza de Cuzco), paseo de la Castellana, 93 (parada número 41, plaza de Lima) y paseo de la Castellana, 81 (parada número 48 con la calle de Raimundo Fernández Villaverde).

En sentido contrario y desde la cabecera de paseo de la Castellana, 67, los autobuses de EMT Madrid realizarán tres paradas intermedias: Raimundo Fernández Villaverde con paseo de la Castellana (parada número 2.696), paseo de la Castellana, 136 (parada número 42, plaza de Lima) y paseo de la Castellana, 170 (parada número 35, plaza de Cuzco).

Autobús del servicio especial de EMT / AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿Cuáles son los horarios de los autobuses?

La primera salida de la mañana está programada a las 06:05 horas desde ambas cabeceras (en consonancia con los horarios oficiales de Metro) y los últimos servicios saldrán a la 01:47 horas desde plaza de Castilla y a las 02:02 horas desde Nuevos Ministerios. La frecuencia de paso será de 2-3 minutos en días laborables y 3-4 minutos en sábados y festivos.

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Otras líneas de EMT Madrid que son una buena alternativa al metro por circular por este tramo del eje de Castellana son la 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) y la 147 (Callao-Barrio del Pilar).