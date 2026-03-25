¿Quién es Bea la Legionaria, la madrileña que se hizo famosa por sus broncas en Gran Hermano 6 y ahora la lía en la Casa de los Gemelos?

Beatriz González, más conocida como Bea “La Legionaria”, ha vuelto al candelero mediático por su participación en el polémico reality 'La Casa de los Gemelos 2'. Nacida en Madrid hace 46 años, saltó a la fama al ser una de las concursantes más recordadas de la historia de Gran Hermano en España. González participó en 2004, al participar en la sexta edición del reality, y enseguida se convirtió en un personaje televisivo muy reconocible por su carácter explosivo, su forma directa de hablar y varias frases que quedaron grabadas en la memoria popular del programa.

Apodada “La Legionaria” por su etapa previa a la televisión, en la que estuvo vinculada al ámbito militar, conectó con parte del público por representar un perfil muy poco pulido y muy visceral, algo que en aquellos años encajó de lleno con el fenómeno de los realities. Fue una de las concursantes, por no decir, la concursante, que más peleas y encontronazos protagonizó durante la edición del reality de 2004.

Y, por consiguiente, una de las más polémicas de la historia. Esa mezcla de espontaneidad, broncas y actitud desafiante hizo que, aunque no ganara el concurso, acabara siendo uno de los rostros más icónicos de su edición. De hecho, muchos medios siguen citándola hoy como una de las concursantes más emblemáticas de Gran Hermano.

Regreso con 'La Casa de los Gemelos'

Después de eso, en 2007, la legionaria se apartó durante un tiempo del foco mediático, coincidiendo con el nacimiento de su hijo Adrián. En aquel momento decidió volcarse en su cuidado y pasar a un segundo plano. Su regreso a la televisión llegó con Gran Hermano: El reencuentro, aunque su paso por el programa estuvo marcado por la polémica: Beatriz González Rico fue expulsada de forma fulminante y urgente tras amenazar a una compañera con agredirla.

Los últimos años no habrían sido sido fáciles, por lo que se sabe, para La Legionaria. Después de dejar atrás su etapa televisiva —o de que Mediaset prescindiera de ella—, la exconcursante de Gran Hermano comenzó a trabajar como camarera en un bar de Getafe, en Madrid. Permaneció allí hasta 2020, cuando la propietaria del local decidió traspasarlo. A esa situación se sumó el impacto de la pandemia del coronavirus, que complicó todavía más su situación personal y económica. En 2021 reapareció en Sálvame para conceder su primera entrevista en mucho tiempo, donde confesó que estaba desempleada y que la ayuda estatal de 450 euros que percibía no le bastaba para afrontar sus gastos.

Tras su paso por el ya desaparecido programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, Bea La Legionaria fue acusada de ocupar sin pagar el alquiler la vivienda en la que residía. Sin embargo, esa mala racha empezó a quedar atrás poco después, cuando encontró trabajo en una pastelería, según recoge Infobae. En su faceta más pública, se mantiene activa en su cuenta oficial de TikTok, donde publica vídeos de humor apoyados en sus creencias e ideología, aunque por ahora reúne una comunidad modesta de 1.251 seguidores.

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En los últimos años se había alejado de los focos mediáticos, pero su irrupción en el polémico programa 'La Casa de los Gemelos 2' la ha traído de vuelta. Ahora, falta por ver cómo se desenvuelve en el programa, y si volverá a ser una de las grandes generadores de polémicas de la edición,