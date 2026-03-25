Ayuso replica a Sheinbaum después de que la presidenta mexicana la acusara de tener "visión de imperio": "Nosotros estamos a unir pueblos"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado hoy a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, después de que esta la acusara de tener "visión de imperio" por sus palabras sobre la Conquista y en general sobre la situación de México. "Nosotros estamos a unir pueblos, a unir al pueblo de México con los españoles, es lo que llevamos haciendo más de siete años en este gobierno a través de la Hispanidad, y es en lo que nos encontrarán", ha señalado en Morata de Tajuña, donde se ha celebrado hoy de forma excepcional el Consejo de Gobierno. "No entiendo esa necesidad de dividirnos, de enfrentarlo todo", ha señalado.

Las palabras de Ayuso llegan después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acusara a la dirigente madrileña de “negar la historia” o tener una visión “de imperio” y de mantener una postura “ideológica” y de alineamiento con el expresidente mexicano Felipe Calderón. “Su asunto es ideológico contra nosotros. Están aliados con Felipe Calderón allá, con la derecha mexicana allá”, señaló este martes Sheinbaum. Calderón obtuvo en 2022 una autorización de residencia y trabajo en España y ha mantenido vínculos con José María Aznar.

"Es totalmente falso que nosotros tengamos al expresidente Calderón de asesor, totalmente falso", ha remarcado además Ayuso.

No es la primera vez que Sheinbaum se refiere a Ayuso desde México. Ya el pasado mes de febrero la acusó de “usar la mentira y la calumnia” contra su país después de que la dirigente madrileña se refiriera a México como un narcoestado. En una intervención en vídeo para agradecer el reconocimiento concedido por la organización Latino Wall Street por su contribución a la Hispanidad en una gala celebrada en Mar-a-Lago, el club de Florida donde Donald Trump tiene una de sus residencias, Ayuso expresaba su deseo de que pronto "Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja".

La semana pasada se avivó la polémica después de que el Rey reconociera en una conversación con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en la visita a una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, que en la conquista de América hubo “muco abuso” y “controversias éticas”.

"Abusos, especialmente los que se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas y mayas, que entendían, entre otras cosas, los sacrificios como parte de los rituales", señalaba Ayuso horas después. "Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Y es de lo que yo creo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre. España a lo largo de los siglos ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra".

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Más recientemente, este mismo domingo, Ayuso reaccionaba en la red social X a una entrevista en TVE con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, abierto defensor del legado de España en América, repitiendo sus palabras: “La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?”. No era la primera vez que Ayuso aludía a la violencia. Hace unas semanas, de hecho, la Comunidad de Madrid reconoció en sus premios por el 8M a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, al frente de una coalición opuesta a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y previamente activista feminista y contra la corrupción en grupos como Movimiento Unido por la Infancia o No Es Una Somos Todas.