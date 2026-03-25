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CONSEJO DE GOBIERNO

Ayuso arremete contra Sánchez por "boicotear" los conciertos de Shakira: "Necesita apagar nuestra luz"

La presidenta madrileña asegura que el delegado del Gobierno tiene "la orden sanchista" de ir contra su Ejecutivo y contra "todo lo que funciona" en la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la alcaldesa de Morata de Tajuña, Gloria de la Torre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la alcaldesa de Morata de Tajuña, Gloria de la Torre. / COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Morata de Tajuña (Madrid)

Continúa la polémica entre las administraciones madrileñas y el Gobierno central a cuenta de los conciertos que la cantante colombiana Shakira prevé celebrar en Madrid el próximo mes de septiembre y después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitiera una carta al alcalde de a capital, José Luis Martínez-Almeida, en la que cuestionaba las condiciones de seguridad y movilidad en el recinto Iberdrola Music. Hoy ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha entrado en la refriega y lo ha hecho disparando por elevación directamente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"El delegado del Gobierno tiene la orden sanchista de ir contra Madrid para eso está ahí no para hacer el bien en ningún momento", ha asegurado Ayuso, quien asegura que Moncloa busca acabar con su gobierno y "con todo lo que funciona" en la región. "Están para hacer el mal. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado al choque con todo y necesita que nada funcione, especialmente en esta región, y por tanto no van a dudar en intentar boicotear todo aquello que nos viene bien: inversiones, proyectos y también este tipo de eventos culturales y deportivos", ha asegurado en Morata de Tajuña, donde se ha celebrado hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

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"Lo que necesitan es apagar nuestra luz", ha proseguido, antes de señalar que la inseguridad la provoca el propio Gobierno a través, ha enumerado, "del descontrol masivo de las regularizaciones, de los narcopisos, de las ocupaciones, de las reyertas...". A su juicio, el entorno de Sánchez no hace sino sembrar sospechas en torno a eventos como las actuaciones de Shakira o la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, también en septiembre. "Cuando hay algo que funciona siempre meten el señuelo del miedo, de la seguridad", ha terciado.

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