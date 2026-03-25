Tras la anulación de la tasa de basuras de Madrid, ¿se puede recuperar lo pagado?

Igual que a la gran mayoría de madrileños y a la oposición, la tasa de basuras diseñada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tampoco le ha terminado de convencer a la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la ordenanza municipal por considerar que el Ayuntamiento cometió un defecto sustancial durante su tramitación. Tal y como se supo el lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado los recursos presentados por varias instituciones y organizaciones contra la ordenanza, declarando la nulidad de pleno derecho del tributo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio no publicó una parte esencial del informe técnico-económico en el que se apoyaba la nueva tasa. En concreto, faltaban los anexos que explicaban cómo se calculó la generación de residuos de las actividades económicas, un elemento clave para entender cómo se fijaron las cuotas. Al no difundirse esa documentación, los magistrados entienden que se vulneró el derecho de participación y que el procedimiento quedó viciado.

Desde que entró en vigor el pasado mes de septiembre, alrededor de 130.000 ciudadanos han recurrido la tasa pidiendo la devolución del dinero. Ayer martes, durante el Pleno de Cibeles, la oposición en bloque se sumó a esta petición, exigiendo al Gobierno municipal que devuelva los cerca de 300 millones de euros recaudados con este tributo.

En declaraciones a los medios, la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, apuntó que la sentencia todavía no es firme, que ya está siendo analizada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que serán estos los que decidan “si la misma es procedente recurrirla” o, en caso contrario, cómo ejecutar sus efectos.

Ahora bien, ¿qué pasa con el dinero ya cobrado? ¿Se puede recuperar? El Consistorio no ha aclarado este punto todavía - ni es probable que lo haga hasta saber si recurre o no-. No obstante, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un artículo, la devolución depende de la situación de cada expediente.

De esta manera, quien recurrió y sigue sin respuesta tendría mejor posición para pedir resolución expresa y devolución con intereses; quien recurrió y perdió aún podría intentar reclamación económico-administrativa si está en plazo, o una revisión de oficio en casos más difíciles; quien no recurrió en su día lo tiene bastante peor, porque la nulidad por sí sola no abre automáticamente la puerta a cobrar de vuelta.