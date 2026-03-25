La alcaldesa de Alcorcón pide aplicar el artículo 155 para Ayuso por "dejación de funciones" en vivienda: "No está haciendo su trabajo"

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), pedirá este miércoles en el Senado que se aplique a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el artículo 155 de la Constitución al estar en "dejación de funciones" en políticas de Vivienda.

Lo hará durante su comparecencia en el Comisión de Vivienda del Senado, donde intervendrá junto al regidor de Badalona. "Si esta señora no está haciendo su trabajo y va en contra de los intereses generales del Estado, se le tiene que quitar la competencia", ha lanzado en referencia a Ayuso durante una entrevista con Europa Press.

Testa ha reconocido que el PSOE no cuenta con una mayoría suficiente en el Senado (con una absoluta del PP) para poder aplicar esta medida, pero entiende que es imprescindible poner negro sobre blanco quién tiene "la varita de las soluciones" ante la crisis habitacional.

Ha hecho un repaso por cada nivel administrativo señalando que el Ministerio tiene la capacidad de planificación económica y financiera para poder "apoyar con planes de mil millones de euros" en el caso de Madrid. Los ayuntamientos, ha explicado, en 2013 perdieron "todas las competencias que tenían en materia de Vivienda" bajo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y solo quedó la posibilidad de hacer vivienda social "que sea financieramente sostenible", un "oxímoron, es imposible". En cambio en las comunidades autónomas es donde radican la "competencia plena y exclusiva de Vivienda". "El diagnóstico, el problema, lo tenemos claro. Pero en cuanto a las soluciones, los españoles y españolas tenemos que ver quién tiene la varita de esas soluciones", ha apostillado en alusión a la Puerta del Sol.

Testa considera que los legisladores deberían devolver competencias a los ayuntamientos, pero ha advertido de que mientras tanto, si "hay alguna autonomía que no cumple con el artículo 47 de la Constitución" se le debe "quitar la competencia". Este artículo establece el derecho de "todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Frente a la necesidad de protección de este derecho, la regidora de Alcorcón entiende que Ayuso está más preocupada por el 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada de los "fondos de inversión a invertir en Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EFE/ Kiko Huesca

Alcorcón "tiene algo que decir" en vivienda

Esta crítica a la presidenta autonómica será una parte de una comparecencia a la que Testa ha buscado "ponerle piel" para lo que se ha ido reuniendo con jóvenes, migrantes, personas separadas, mujeres víctimas de violencia de género y también con gente mayor.

"La situación intergeneracional que tenemos es sumamente compleja, complicada, dramática y yo creo que estamos viviendo una crisis en este sentido. No quiero hablar de mercado, porque para mí los derechos de las personas no se pueden poner en un mercado, no se mercadean, no se venden ni se compran. Tampoco quiero hablar de bienes de inversión, quiero hablar de hogares", ha planteado la alcaldesa, quien ha llamado a recuperar la concepción del as casas como el "espacio donde desarrollar el proyecto vital".

Considera que su presencia en la Cámara Alta implica que la voz de Alcorcón "llegue al Senado" porque su municipios tiene "algo que decir porque se están haciendo las cosas bien".

Una política de vivienda "desbloqueada"

Precisamente entre los logros que ha subrayado de la gestión de los pactos de izquierdas desde 2019 (primero con Natalia de Andrés y ahora con ella) ha sido "desbloquear la política de vivienda" después de unos mandatos de David Pérez (PP) entre 2011 y 2019 en el que "se puso dinamita" a estas políticas públicas.

"Cuando vino el presidente del Gobierno en septiembre a poner la primera piedra de Retamar de la Huerta, para nosotros y nosotras fue mucho más que poner una primera piedra, era reactivar todas las políticas que hemos ido haciendo en el largo, medio y corto plazo", ha indicado Candelaria Testa. Retamar de la Huerta --que estuvo bloqueado desde 2003-- contará con 3.5000 viviendas, una de cada tres pública de la mano de Casa 47 del Gobierno de España.

Pedro Sánchez junto a Candelaria Testa en las obras del desarrollo urbanístico Retamar de la Huerta. / Europa Press/ Eduardo Parra

Asimismo, ha subrayado la importancia de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1999 y que en vez de un Eurovegas, "donde alguien quería hoteles, haya vivienda pública, donde alguien quería centros comerciales, haya ocio de calidad cultural y deportivo". "Y donde alguien quería casinos, nosotros queremos empleo digno, empleo de calidad y muy relacionado con las innovaciones tecnológicas", ha incidido.

Además, ha sacado pecho de la gestión de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa) que se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde 2012 pero que reabrirá "en las próximas semanas" como Oficina de Vivienda. Ha recordado que el Consistorio ha adquirido tanto "el activo como el pasivo" de Emgiasa para quedarse con sus derechos y el patrimonio. "Lo que vamos a hacer es coger los derechos de Emgiasa para que en el Ensanche Sur, que hicimos 6.000 viviendas, las personas que accedieron a esa vivienda de protección pública a 120.000 ahora no puedan venderla, como se está vendiendo en el mercado, a 350.000. Lo público tiene que ser público", ha subrayado Candelaria Testa.

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La alcaldesa ha explicado que van a comprar esas casas con el derecho de Emgiasa, con un sistema público, y le pondrá "el precio de promoción pública para ponerlo en el mercado para gente que lo necesita con nuevas listas de demandantes".