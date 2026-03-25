Adif licita por 2,18 millones de euros los proyectos de dos nuevas estaciones de Cercanías en Madrid: Las Rejas y Campo de las Naciones

Adif ha licitado por 2,18 millones de euros el contrato para redactar los estudios de alternativas y los proyectos de construcción de dos nuevas estaciones de Cercanías en Madrid: Las Rejas y Campo de las Naciones. Ambas infraestructuras estarán situadas en la denominada línea de contorno, que enlaza la estación de Chamartín-Clara Campoamor con el Corredor del Henares.

La actuación, incluida en el Plan de Cercanías de Madrid, constituye el primer paso para hacer realidad ambas estaciones y avanzar posteriormente hacia la licitación de las obras. El objetivo es mejorar la conexión ferroviaria con la zona centro-norte de la capital mediante un servicio directo hasta Chamartín, lo que permitirá ahorrar tiempo a los viajeros al evitar el recorrido actual por Atocha.

Este contrato se enmarca en el Estudio Informativo de mejora de la funcionalidad del tramo Hortaleza-San Fernando de Henares, aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ese documento define las actuaciones necesarias para que los servicios de Cercanías que circulen por la línea de contorno entre Chamartín y San Fernando de Henares puedan conectar con las vías del Corredor del Henares destinadas a este tipo de tráfico.

Un tren de Cercanías de Madrid. / EUROPA PRESS

En cuanto a la ubicación prevista, aunque aún no es definitiva y queda supeditada al estudio de alternativas, la futura estación de Campo de las Naciones se plantea entre las calles Ribera del Sena y Ribera del Loira, en el entorno de Ifema Madrid. Por su parte, la estación de Las Rejas se proyecta en los terrenos de la antigua estación de mercancías de O'Donnell.

Noticias relacionadas

Antes de redactar los proyectos constructivos, será necesario realizar un estudio de alternativas que permita elegir la solución más adecuada en cada emplazamiento, teniendo en cuenta las distintas variables técnicas y urbanísticas. Ese análisis determinará la configuración final de ambas estaciones. Los proyectos deberán definir, dimensionar, calcular y valorar todos los elementos necesarios para su desarrollo. Además, la actuación podría contar con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).