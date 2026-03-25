Abierto el plazo para ser voluntario en la visita del Papa León XIV en Madrid: fechas, requisitos y cómo inscribirse

La cuenta atrás para la visita del papa ha comenzado. La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha un sistema de inscripción para quienes quieran colaborar como voluntarios en la próxima visita pastoral del papa León XIV. Y es que, con el objetivo de movilizar a un equipo de 10.000 personas, la Iglesia madrileña ha acelerado los preparativos de un evento que sería imposible de realizar sin el apoyo del voluntariado desinteresado.

El papa León XIV llegará a España el 6 de junio. Con esta visita, un pontífice volverá a territorio español tras casi 15 años desde la última gran cita papal en el país, la JMJ de 2011 en Madrid. El recorrido arrancará en Madrid y continuará en Barcelona, donde participará en un acto especialmente simbólico: la inauguración de la nueva (y más alta) torre de la Sagrada Familia.

Además, la cita coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, a quien se declaró el año pasado venerable siervo de Dios. Después, la agenda se trasladará a Canarias, donde se contemplan las visitas a Tenerife y Gran Canaria.

El papa León XIV junto a los reyes Felipe VI y Letizia / EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Un evento "imposible" sin la ayuda de los voluntarios

El responsable del área de Voluntario de la Comisión Diocesana, Ángel Luis Caballero, subrayó la pasada semana la importancia crítica de esta convocatoria: "Son los que van a hacer posible todos los actos del viaje, tanto a nivel logístico, como litúrgico u operativo". El lugar principal de operaciones estará en la parroquia de San Juan de la Cruz, donde un equipo especializado gestionará áreas de seguridad, formación y traslados.

La visita del Papa León XIV serñia imposible sin la ayuda de los voluntarios / VATICANMEDIA

¿Cómo puedo inscribirme?

La Archidiócesis de Madrid ha estructurado el sistema de inscripción en varias etapas consecutivas a través de la plataforma Pingev (Plataforma de Inscripción y Gestión de Voluntariado). La fase inicial estuvo dedicada al registro de instituciones y parroquias, seguida de una segunda etapa enfocada en la gestión de acogida y alojamientos.

Actualmente, el sistema se encuentra en su fase de inscripción individual de voluntarios. Cualquier persona mayor de 16 años puede formalizar la inscripción aquí antes del cierre del plazo, que es el 17 de abril. La última fase terminará a partir del Lunes de Pascua, en la que se abrirá la inscripción para que los fieles puedan obtener sus pases para las celebraciones y eventos que presidirá el papa.

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El registro individual requiere que el aspirante complete sus datos personales, suba una fotografía tipo carnet y detalle sus habilidades específicas, como idiomas o conocimientos en primeros auxilios. Una vez aceptado, cada voluntario contará con un panel de gestión propio desde el cual podrá consultar sus servicios asignados.