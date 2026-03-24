Aprovecha la promoción de Renfe: billetes baratos desde Madrid para celebrar la Semana Santa en toda España

Madrid es una de las grandes ciudades europeas y viajar desde esta allí siempre es buena opción: miles de conexiones, posibles transportes y cientos de horarios que se adaptan a ti. Ahora, además, también puede ser barato gracias a la nueva promoción de Renfe, el principal operador de trenes de alta velocidad de España que ha lanzado una promoción de billetes para viajar en Semana Santa.

La nueva oferta de Renfe permitirá viajar entre el viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril para aquellos que quieran celebrar la Semana Santa en algún otro lugar del país. La venta de los billetes promocionales estará disponible hasta el 5 de abril a través de todos los canales de venta oficiales de Renfe, disponible en Avlo, su operadora 'low cost', desde solo 19 euros y en AVE desde 33 euros.

Servicio ferroviario de Renfe Avlo / Jesús Hellín - Europa Press

A cualquier destino, más barato

Los viajeros tendrán que decantarse por uno de los múltiples destinos que ofrece Renfe desde la ciudad de Madrid, entre ellos algunas de las ciudades donde más se vive la Semana Santa como Sevilla, Cádiz, Córdoba o Granada. O si lo prefieres un podrás elegir un destino fuera de Andalucía como Toledo, Valladolid o Zamora.

Vive la Semana Santa en diferentes destinos. / TURISMO MADRID

La operadora ferroviaria también destaca la oportunidad para visitar Galicia estos días para quienes estén interesados en hacer el emblemático Camino de Santiago. Los billetes para desplazarse entre Madrid y Sarria los días 27, 28, 29 de marzo y 2, 4 y 5 de abril; y entre Sarria y Madrid los días 5 y 6 de abril, ya están disponibles. Algunos trayectos tendrán el doble de plazas para que nadie se quede sin vivir esta gran experiencia.

Dónde comprar los billetes baratos de Renfe

Los usuarios podrán disfrutar de los billetes a precios especiales para viajar estas fiestas desde la página web de la compañía, a la que se puede acceder desde aquí. Además, Renfe recuerda las promociones disponibles que se podrán sumar a los billetes promocionales: los clientes que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' acumularán el ahorro a través de puntos y aquellas personas que viajen en grupo podrán disfrutar de un 8% de descuento con la tarifa de 4 o más.

Ya sabes, si estabas dudando si viajar o no estas próximas vacaciones, no te lo pienses dos veces y echa un ojo a la nueva promoción de Renfe. ¡Los billetes vuelan!