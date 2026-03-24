A la venta el Teatro Barceló, el edificio de la mítica discoteca Pachá de Madrid

El Teatro Barceló entra en una nueva etapa. Savills ha sacado al mercado el emblemático edificio madrileño con el objetivo de captar inversores y operadores capaces de impulsar nuevos proyectos en uno de los espacios más reconocibles de la vida cultural y nocturna de la capital. La consultora sitúa sobre la mesa distintas alternativas para reactivar el inmueble, desde propuestas culturales y de entretenimiento hasta usos vinculados a hospitality o fórmulas híbridas. El activo cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados.

El inmueble, situado en la calle Barceló, fue proyectado como cine en 1930 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto y está protegido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. La Comunidad de Madrid lo define como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura racionalista madrileña y lo vincula tanto a la llegada de la modernidad urbana como al imaginario de la Movida.

Su historia explica buena parte de ese atractivo. El edificio funcionó como cine hasta 1974, fue utilizado como teatro entre 1975 y 1979 y en 1980 abrió como discoteca bajo la marca Pachá Madrid, convertida durante décadas en uno de los grandes iconos de la noche de la ciudad. En 2013 pasó a llamarse Teatro Barceló, manteniendo el uso de discoteca y consolidando su peso en la memoria colectiva madrileña.

Savills sostiene que esa singularidad patrimonial y simbólica convierte al activo en un candidato natural para albergar nuevos usos. La firma asegura que trabaja tanto en la búsqueda de operadores especializados como de inversores capaces de dar una nueva vida al espacio. El director de retail High Street en Savills, Andrés Martín, subraya que la trayectoria del edificio lo hace especialmente apto para proyectos ligados a la cultura, el ocio, el entretenimiento o el hospitality.

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La salida al mercado llega además después de meses convulsos para la sala. El Ayuntamiento de Madrid ordenó el cierre por un año tras detectar en dos ocasiones un exceso de aforo sobre el límite de 990 personas fijado por la licencia, una medida que culminó con el precinto del local el 27 de noviembre de 2025. Ese cierre ha acelerado ahora la búsqueda de un nuevo destino para uno de los inmuebles más icónicos del ocio madrileño.