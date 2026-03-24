Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basurasShakiraEntradas ShakiraInnovación en MadridMartín LandaluceOmar MontesLínea 10 de MetroSoletes RepsolMultas al repostar
instagramlinkedin

MERCADO INMOBILIARIO

A la venta el Teatro Barceló, el edificio de la mítica discoteca Pachá de Madrid

Savills busca inversores y operadores para dar una nueva vida a uno de los inmuebles más emblemáticos de la noche madrileña tras el cierre de la histórica sala

El edificio del Teatro Barceló, en Madrid.

El edificio del Teatro Barceló, en Madrid. / Borja Méndez / EFE

Paula Correa

Madrid

El Teatro Barceló entra en una nueva etapa. Savills ha sacado al mercado el emblemático edificio madrileño con el objetivo de captar inversores y operadores capaces de impulsar nuevos proyectos en uno de los espacios más reconocibles de la vida cultural y nocturna de la capital. La consultora sitúa sobre la mesa distintas alternativas para reactivar el inmueble, desde propuestas culturales y de entretenimiento hasta usos vinculados a hospitality o fórmulas híbridas. El activo cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados.

El inmueble, situado en la calle Barceló, fue proyectado como cine en 1930 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto y está protegido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. La Comunidad de Madrid lo define como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura racionalista madrileña y lo vincula tanto a la llegada de la modernidad urbana como al imaginario de la Movida.

Su historia explica buena parte de ese atractivo. El edificio funcionó como cine hasta 1974, fue utilizado como teatro entre 1975 y 1979 y en 1980 abrió como discoteca bajo la marca Pachá Madrid, convertida durante décadas en uno de los grandes iconos de la noche de la ciudad. En 2013 pasó a llamarse Teatro Barceló, manteniendo el uso de discoteca y consolidando su peso en la memoria colectiva madrileña.

Savills sostiene que esa singularidad patrimonial y simbólica convierte al activo en un candidato natural para albergar nuevos usos. La firma asegura que trabaja tanto en la búsqueda de operadores especializados como de inversores capaces de dar una nueva vida al espacio. El director de retail High Street en Savills, Andrés Martín, subraya que la trayectoria del edificio lo hace especialmente apto para proyectos ligados a la cultura, el ocio, el entretenimiento o el hospitality.

Noticias relacionadas

La salida al mercado llega además después de meses convulsos para la sala. El Ayuntamiento de Madrid ordenó el cierre por un año tras detectar en dos ocasiones un exceso de aforo sobre el límite de 990 personas fijado por la licencia, una medida que culminó con el precinto del local el 27 de noviembre de 2025. Ese cierre ha acelerado ahora la búsqueda de un nuevo destino para uno de los inmuebles más icónicos del ocio madrileño.

TEMAS

  1. Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
  2. Madrid recupera su memoria: el Café Gijón reabre en 2026 con una programación vinculada al arte y la literatura
  3. Mara Verdasco, propietaria del restaurante La Bola: 'Todas las semanas como cocido un día
  4. Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
  5. Carlos Giménez, el genio del cómic que lucha contra la desmemoria: 'Nadie que haya conocido el franquismo querría volver a él
  6. Una avería en Alcalá de Henares interrumpe la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
  7. La renovación de la línea 6 de Metro se alargará 4 meses más de lo previsto
  8. Detenidos cinco jóvenes por la agresión con arma blanca a un menor de 14 años en Chamartín

A la venta el Teatro Barceló, el edificio de la mítica discoteca Pachá de Madrid

A la venta el Teatro Barceló, el edificio de la mítica discoteca Pachá de Madrid

Griezmann firma con el Orlando City y se irá del Atlético... al acabar la temporada: "Queda lo mejor"

Griezmann firma con el Orlando City y se irá del Atlético... al acabar la temporada: "Queda lo mejor"

El musical basado en las canciones de Alejandro Sanz tomará la Gran Vía en octubre: todos los detalles de 'El alma aire'

El musical basado en las canciones de Alejandro Sanz tomará la Gran Vía en octubre: todos los detalles de 'El alma aire'

La Justicia rechaza la apelación del Real Madrid para continuar las obras de los parkings del Bernabéu

La Justicia rechaza la apelación del Real Madrid para continuar las obras de los parkings del Bernabéu

El pueblo a 20 minutos de Alcalá de Henares donde Belén Esteban descansa en su "año sabático"

El pueblo a 20 minutos de Alcalá de Henares donde Belén Esteban descansa en su "año sabático"

El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad

El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad