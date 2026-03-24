La Universidad Politécnica de Madrid nombra a Rafa Nadal doctor honoris causa: "Los reconocimientos del mundo académico tienen un significado especial"

Día grande para Rafa Nadal, uno más en su trayectoria, aunque quizás este sea uno de los más especiales por el "qué". El extenista español, ganador de 22 Grand Slam, ha recibido la máxima distinción de la Universidad Politécnica de Madrid, que le ha nombrado este martes doctor honoris causa, el mismo honor con el que fue condecorado por la Universidad de Salamanca el pasado mes de octubre.

"Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado 'honoris causa' por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial. Este reconocimiento, que proviene de una universidad pública comprometida con la excelencia académica, el impacto social y la innovación, es para mí un motivo de profunda satisfacción", reconoció Nadal, visiblemente emocionado.

"Recibo esta distinción no solo como un reconocimiento personal, sino también cómo un reconocimiento al deporte y los valores que representa. Soy consciente de que mi trayectoria es diferente a la de muchos de los que hoy estáis aquí, muchos habéis dedicado vuestra vida a la investigación, al estudio y desarrollo del conocimiento en ámbitos de gran complejidad. Mi formación, en cambio, ha sido distinta. Mi universidad ha sido la vida, los viajes, las experiencias y el contacto con personas de diferentes culturas y ámbitos. Todo ello me ha enriquecido profundamente, tanto a nivel personal como profesional. Mi familia, mi entorno, y más adelante mi equipo, han sido también grandes maestros en mi camino", ha abundado el ganador de 14 Grand Slams.

"A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial porque representan el respeto de una institución dedicada al conocimiento, a la formación, y al progreso de la sociedad", incidió Rafa. "En el deporte de élite, como en la ingeniería, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo. Detrás de cualquier logro, hay siempre un proceso largo de preparación, análisis, trabajo constante y mejora continua. Valores como el rigor, la búsqueda de la excelencia, el trabajo en equipo y el compromiso, conectan profundamente con lo que vivimos en el deporte profesional. Tener objetivos a corto, medio y largo plazo es fundamental. Para alcanzarlos, es necesario levantarse cada día con ilusión y con la determinación de esforzarse al máximo".

"Trasciende más allá del deporte"

La universidad subrayó en un comunicado que el extenista, "además de ser una figura indiscutible del deporte, también ha destacado en su vida por la proyección de unos valores humanos ejemplares, basados en el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo han convertido en un referente dentro y fuera de las pistas de tenis". Unos valor que "coinciden plenamente con los principios de excelencia, integridad, trabajo y solidaridad que la Universidad Politécnica de Madrid transmite a sus estudiantes y a la sociedad".

"Hoy nos reunimos en la UPM para rendir homenaje a una figura que trasciende el deporte, a un símbolo mundial del esfuerzo, humildad y excelencia, Don Rafael Nadal Parera. No es casualidad que este reconocimiento tenga lugar en la UPM, porque aquí, donde el reconocimiento se construye con rigor, donde cada logro es fruto del trabajo constante, y donde el error forma parte del aprendizaje, encontramos en Rafa Nadal un modelo perfecto. Estamos ante una figura clave del deporte español y mundial. Sus 14 títulos de Roland Garros le convierten en leyenda viva del tenis", expresó Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM y encargado de actuar como padrino e impartir la 'laudatio'.

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"Reducir esta trayectoria a simples cifras sería quedarse en la superficie, porque su grandeza no está solo en lo que ha ganado, sino en cómo lo ha hecho. Recuerdo su primer Roland Garros en 2005, con apenas 19 años. La edad de algunos de nuestros estudiantes aquí presentes. Venciendo al argentino Mariano Puerta con una mezcla de valentía, determinación y una madurez impropia de su edad. En aquel momento no éramos plenamente conscientes de que estábamos asistiendo al nacimiento de una leyenda, pero sí intuíamos algo, que ese joven no competía solo para ganar, lo hacía para superarse. Y esa es, en esencia, una lección que define el espíritu universitario", ha abundado Durán, antes de pasar el turno a Rafa.