Simulador de la Renta: la Agencia Tributaria permite calcular con antelación el resultado de la declaración de 2025

La declaración de la Renta es uno de los trámites fiscales más relevantes de todo el año. Para los trabajadores por cuenta ajena asalariados, este proceso suele ser más directo debido a que la Agencia Tributaria dispone ya de gran parte de sus datos. Sin embargo, los autónomos deben introducir ellos mismo todos sus ingresos y gastos, además de otras gestiones. Ahora la Agencia Tributaria ha habilitado el Simulador Renta Web Open, una herramienta que permite calcular con antelación si la declaración de la Renta 2025 te saldrá a pagar o a devolver.

Así funciona el simular de la renta

El simulador de la renta permite introducir datos personales y económicos sin necesidad de identificación digital. De esta forma ofrece una estimación orientativa para saber si en la próxima declaración saldrá a pagar o a devolver. El objetivo principal es facilitar la planificación financiera momentos previos a que inicie la campaña, el día 8 de abril.

No requiere certificado digital ni clave de acceso y también permite recuperar simulaciones guardadas para continuar con ellas. Eso sí, de ninguna manera podrá sustituir la presentación oficial de la declaración ni tiene validez legal ante Hacienda.

Estos son los pasos a seguir

Para conocer el resultado aproximado, hay que seguir unos pasos al acceder al portal Renta Web Open, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Ahí, tendrás que indicar si deseas iniciar una nueva simulación desde cero o recuperar una declaración guardada previamente. Lo siguiente será introducir la información personal: nombre, DNI, estado civil, comunidad de residencia y los datos económicos necesarios.

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Una vez completados los campos necesarios, el simulador analiza los datos y genera una estimación, por lo que indica si la declaración resultaría a pagar o a devolver. De esta forma la Agencia Tributaria permite planificar con más seguridad el resultado antes de la presentación oficial del IRPF.