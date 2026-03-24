Los secretos del 'Guernica' africano, el cuadro de Dumile Feni que se expone por primera vez en Europa: "Es producto de la tiranía que sufrió en Sudáfrica"

Contraponer el Guernica de Pablo Picasso con el de Dumile Feni. Este es el eje sobre el que gira el último proyecto del Museo Reina Sofía, una exposición que explora las afinidades entre ambas obras desde realidades históricas distintas. Podrá visitarse hasta el 22 de septiembre y marca el inicio del programa La historia no se repite, pero rima, una línea de trabajo con la que la institución liderada por Manuel Segade enfrenta la pieza de Picasso con otras surgidas en marcos culturales diferentes, pero conectadas por preocupaciones comunes.

"El Guernica africano que se encuentra justo enfrente del Guernica español, que se refleja en el cristal de la obra de Feni, lo que establece un diálogo inesperado, ya que aborda una violencia más soterrada que la de los bombardeos, que es el producto de una tiranía racista en Sudáfrica bajo la que vivía el artista", ha comentado Tamar Garb, comisaria. En este caso, la violencia no aparece vinculada a la devastación de la guerra aérea, sino a un sistema de dominación racial asentado en la vida cotidiana de la Sudáfrica del apartheid. La responsable de la muestra subrayó que la pieza de Feni no se plantea como una simple derivación del cuadro de Picasso, sino como una interlocución consciente con la tradición europea desde una posición propia.

'You Wouldn’t Know God If He Spat In your Eye' (1975), de Dumile Feni. / MUSEO REINA SOFÍA

Garb insistió también en que el Guernica africano debe leerse como una obra monumental de signo modernista. A su juicio, la pieza desmiente cualquier interpretación reductora del artista como heredero pasivo de una tradición rural y lo sitúa, por el contrario, en el centro de una sensibilidad urbana capaz de reformular ese lenguaje para contar otra experiencia histórica. Feni desarrolló su trayectoria en Johannesburgo, en un contexto de segregación institucionalizada. La comisaria recordó que, pese a las restricciones impuestas por el apartheid, existieron algunos espacios dedicados al arte moderno en los que pudieron exhibirse artistas negros. Uno de ellos acogió en 1967 la primera presentación pública de su trabajo. El montaje remite a ese entorno expositivo mediante un espacio concebido como cubo blanco.

Realizada entre 1966 y 1967, la obra está compuesta por carboncillo y lápiz sobre dos hojas iguales de papel de periódico unidas en horizontal. El conjunto, de casi tres metros cuadrados, viaja por primera vez fuera de Sudáfrica y se muestra ahora en Europa. El director del museo, Manuel Segade, situó la incorporación de la obra en una reflexión más amplia sobre los límites de la modernidad y definió el apartheid como uno de sus episodios más extremos.

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'Hector Pieterson' (1987), de Dumile Feni. / MUSEO REINA SOFÍA

"Feni estaba en contra de la idea de que el arte podía ser usado como propaganda, rechazaba su instrumentalización. En su obra, aunque sí que vemos temas con mensajes políticos, él nunca quiso utilizarlo como eslogan. Para él es un debate interno un poco complicado", ha concluido Garb. La exposición reúne además otras cinco obras de Dumile Feni procedentes de instituciones sudafricanas, entre ellas la Universidad de Fort Hare, la Fundación Norval y el Wits Art Museum, además de colecciones particulares. El recorrido se completa con cuatro dibujos preparatorios de Picasso para el Guernica, conservados en el Reina Sofía. Entre las piezas seleccionadas figura Hector Pieterson, dedicada al niño de 12 años muerto en Soweto durante la represión policial contra las protestas estudiantiles desatadas por la imposición del afrikáans como lengua de enseñanza.