Sara Hernández denuncia facturas de "vodka y cerveza" del PP en Getafe tras hallazgo de gastos polémicos

El Pleno de Getafe ha vivido una de sus jornadas más tensas tras un cruce de acusaciones sobre el uso del dinero público. La alcaldesa Sara Hernández (PSOE) ha denunciado abiertamente el hallazgo de facturas de alcohol y estancias de lujo vinculadas al actual portavoz del PP, Antonio José Mesa.

Durante la sesión, la regidora socialista mostró informes municipales que detallan gastos tramitados por Mesa cuando era jefe de gabinete del exalcalde Juan Soler. Entre los documentos exhibidos, destaca una compra en Mercadona de "una botella de vodka y quince tónicas".

Hernández cuestionó con dureza si el concepto de responsabilidad política del Partido Popular permitía realizar un "botellón en horario laboral". Además, calificó de indignante que estos gastos se cargaran directamente a los vecinos de Getafe.

Facturas de alcohol y noches en paradores

La ofensiva de la alcaldesa continuó con la revelación de otra factura por la compra de sesenta cervezas. Sara Hernández tildó estos gastos de "juergas en Alcaldía" y acusó al portavoz popular de ser un político "vulgar y cutre".

A estas críticas se sumaron tickets por cafés de cuatro euros y un gasto de 3.395 euros por una estancia en el Parador de la Granja. Según la regidora, este último pago fue rechazado en su día por la Intervención municipal por su falta de justificación.

Para la alcaldesa, estos movimientos contrastan con la gestión actual. Hernández defendió que mientras el PP gastaba en hoteles de lujo, su Gobierno invierte en mochilas escolares para los alumnos que visitan el Ayuntamiento.

Taxis de madrugada y gastos de protocolo

Otro punto de fricción fueron los informes de la Agencia de Empleo y Formación (ALEF). Según estos datos, Mesa autorizó numerosos viajes en taxi en horarios nocturnos, incluyendo trayectos realizados un domingo a las 5:34 de la madrugada.

Por su parte, Antonio José Mesa (PP) respondió con contundencia centrando su crítica en el gasto actual. El portavoz popular denunció un desembolso de 1,5 millones de euros en lo que denomina "regalitos" y protocolo del Ejecutivo socialista.

Mesa sostiene que el gasto en "caprichitos de la alcaldesa" podría escalar hasta los 3,5 millones de euros tras las últimas liquidaciones. El líder del PP acusó a Hernández de cuadruplicar el gasto de protocolo por la "puerta de atrás".

Críticas a la gestión municipal de Getafe

El portavoz popular no se limitó a las cifras de protocolo y aprovechó para atacar la situación general de la ciudad. Denunció una mala tramitación de contratos, la ausencia total de vivienda pública y el estado de las calles.

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Según el PP, la gestión de Sara Hernández ha convertido a Getafe en una ciudad insegura y sucia. Este enfrentamiento refleja la profunda fractura entre ambos grupos, donde el uso de los fondos públicos se ha convertido en el arma arrojadiza central de la legislatura.