Comienza la preventa: todo lo que debes saber para conseguir entradas para los conciertos de Shakira en Madrid

Tras arrancar el pasado 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, la cantante de Barranquilla puede afirmar haber hecho honor al lema de su gira: 'Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan'. Y es que, tras sus actuaciones en más de 17 países, la cantante ha recaudado una suma superior a los 421 millones de dólares.

Ahora, 19 meses después, la artista colombiana ha decidido poner fin a este gran proyecto musical con una residencia europea, escogiendo la capital española como sede. Con seis fechas previstas en Madrid, los fans esperaban ansiosos la apertura de la primera preventa que daba comienzo hoy a las 10:00 de la mañana y que permite la compra de hasta cuatro entradas por persona.

Shakira visitará Madrid durante los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. / KEVIN MAZUR

¿Cómo hacerse con las entradas?

A lo largo del día de ayer, los fans registrados en su página web (www.shakira.com) recibieron un correo electrónico con un enlace directo a la preventa que dio su pistoletazo de salida hoy a las 10:00 de la mañana, ofreciendo un primer y privilegiado acceso a los fans más fieles de la artista.

Sin embargo, y pese a que esta primera preventa es solo para aquellos afortunados que hayan recibido el enlace, la organización ha previsto otras formas en las que los fans de 'la loba' podrán hacerse con las entradas de lo que promete ser el evento musical del año:

La Preventa Live Nation-S.S.Music: Tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 10:00 horas y será únicamente accesible para clientes que dispongan de tarjeta de pago Mastercard emitida por el banco Santander, con un límite de dos entradas por persona.

Tendrá lugar el y será únicamente accesible para clientes que dispongan de emitida por el banco Santander, con un límite de dos entradas por persona. La Preventa Live Nation: Tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 10:00 horas y será únicamente accesible para aquellas personas registradas en LiveNation.es, con un límite de cuatro entradas por persona. La organización advierte que los métodos de pago aceptados serán: Visa, MasterCard, American Express, Bono Cultural Joven, PayPal, Apple Pay y Klarna, sin incluir las tarjetas regalo de Ticketmaster.

El pasado 1 de marzo, Shakira reunió a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México / shakira.com

La última oportunidad para hacerse con las entradas será el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas en LiveNation.es, Ticketmaster, y El Corte Inglés, con la salida de la venta general donde se permitirá cualquier método de pago aceptado por el canal de venta Ticketmaster y el límite de compra ascenderá a 6 entradas por persona.

Precios y experiencias VIP

Tras el inicio de la primera preventa, son muchos los usuarios que ya han comentado en redes sociales los precios del evento. Desde entradas para disfrutar del concierto en grada, pasando por pista general, hasta llegar a las localidades más VIP, las entradas oscilan entre los 74 y los 1.000 euros respectivamente. Así, el rango abarca desde sectores más accesibles hasta modalidades de mayor precio adaptándose a los diferentes perfiles de compradores.

Entradas generales

Front Stage : 181,50 €

: 181,50 € Pista General: 119,00 €

119,00 € Terraza: 158,50 €

158,50 € PL1 Grada: 158,50 €

158,50 € PL2 Grada: 136,00 €

136,00 € PL2 PMR (Personas con Movilidad Reducida): 136,00 €

136,00 € PL3 Grada: 96,50 €

96,50 € PL4 Grada: 73,50 €

73,50 € Suplemento Asiento Junto a Pasillo (PL1–PL4): 17,00 €

Entradas Platinum

Platinum Grada: desde 119 € hasta 476 €

Paquetes VIP

VIP 1 – Premium Early Entry VIP Package: 464,50 €

VIP 2 – Early Entry Package: 328,50 €

VIP 3 – Premium Seated VIP Package: 498,50 €

VIP 4 – Seated VIP Package: 345,50 €

VIP 5 – VIP Garden Experience: 600,00 €

VIP 6 – VIP Terrace Experience: 1.000,00 €

Los paquetes VIP incluirán servicios adicionales como acceso preferente, hospitalidad y otras zonas reservadas. Además, pese a que las entradas ya incluyen los impuestos y gastos de gestión, aquellos que deseen adquirirlas a través de la aplicación de ventas Ticketmaster deberán abonar un cargo adicional de dos euros por transacción.

Seis fechas y un estadio diseñado a medida

"Después de 8 años de espera, vuelve la loba", así anunciaba Live Nation España el regreso de Shakira a nuestro país con su gira a 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Junto a este anuncio, la organización comunicaba tres fechas a lo largo del mes septiembre en la capital y la construcción de un coliseo a medida para la colombiana. Sin embargo, y debido a la alta demanda, la organización ya ha duplicado las fechas, incluso antes de la apertura de la preventa, por lo que Madrid acogerá finalmente seis fechas los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / CEDIDA

También la concepción del estadio ha crecido en dimensiones y es que lo que inicialmente sería un gran coliseo diseñado a medida por el estudio de arquitectura BIG en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, se define ahora como un gran parque temático llamado 'Macondo Park' que acogerá diferentes actividades en torno a sus conciertos, contando incluso con una zona dedicada los más pequeños.