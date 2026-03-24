El PP, sin Vox, fuerza que el Pleno de Madrid inste al Gobierno a reformar la ley trans

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes una iniciativa planteada por el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno central a reformar de manera urgente la Ley Trans. El objetivo, según han defendido, es evitar “el borrado de las mujeres” y garantizar que el cambio de sexo registral no tenga efectos automáticos ni perjudiciales sobre los derechos de las mujeres.

Más allá del contenido de la proposición, lo más significativo ha sido la votación. La medida ha salido adelante con el único voto a favor del PP, que no ha contado con el apoyo de Vox en una cuestión en la que, a priori, podían coincidir. Dividido en dos por la guerra abierta entre su portavoz, Javier Ortega Smith, y la dirección nacional del aprtido, el grupo municipal ha votado en dos direcciones distintas. Por un lado, Arantxa cabello y Fernando Martínez Vuidal se han abstenido; mientras que Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo han votado en contra, igual que PSOE y Más Madrid.

El texto así aprobado reclama una reforma sustancial de los artículos 43 y 44 de la norma, con el objetivo de poner fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos y restablecer, según recoge la proposición, “garantías objetivas y jurídicas” que eviten alteraciones arbitrarias de la identidad y refuercen la seguridad jurídica.

Asimismo, la iniciativa pide revisar de forma integral la legislación vigente para asegurar que los cambios registrales de sexo no produzcan efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres en ámbitos considerados especialmente sensibles, como los baños y otros espacios diferenciados por sexos. El texto también hace referencia a la “libertad efectiva y plena participación” de mujeres y niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, incluyendo prendas que tapen la cara como el burka y el niqab.

Durante el debate, la concejala del PP Paula Gómez-Angulo ha defendido que para su grupo “la igualdad entre mujeres y hombres solo es real cuando se protege de verdad a la gente” y sostuvo que la Ley Trans representa “la gran incoherencia de la izquierda”. Según la edil popular, “cuando llega el momento de elegir entre el eslogan y la protección real de las mujeres, elige el eslogan”, y acusó a la izquierda de aceptar que se desdibujen “categorías jurídicas esenciales para combatir la violencia, medir la discriminación, preservar la intimidad o garantizar la equidad en ámbitos sensibles”.

Desde Vox, Carla Toscano ha criticado la posición del PP y aseguró que el partido “a veces es conservador”, pero que con iniciativas como esta actúa como una formación “progre”, algo que ha calificado de “demasiado trans”.

Por parte del PSOE, la concejala Meritxel Tizón ha cargado cointra un texto “cargado de odio, racismo y transfobia”. En sus palabras, el PP “no entiende ni respeta el movimiento feminista” y su estrategia pasa por “deslegitimar todos los avances en igualdad”. “Esta proposición no es una defensa de las mujeres, es un ataque a la libertad, y el PSOE siempre defenderá más derechos, más orgullo y más dignidad”, ha subrayado.

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También se ha mostrado muy crítico el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño, que dirigió buena parte de su intervención contra Toscano. Rubiño cuestionó al PP sobre “cuándo se cumplen los requisitos para cumplir los 10 mandamientos de la feminidad” y les preguntó si han conocido alguna vez en su vida a una mujer trans.