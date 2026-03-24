Bronca en el Pleno por la tasa de basuras: la oposición pide devolver 239 millones y Almeida les remite a Hacienda

Como no podía ser de otra manera después de que ayer la Justicia madrileña tumbase la tasa de basuras diseñada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, el asunto se ha colado en el Pleno municipal que se está celebrando este martes en Cibeles. La oposición en bloque ha reclamado al Consistorio que devuelva los 239 millones de euros cobrados a los madrileños mediante una ordenanza que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado de pleno derecho por "defectos sustanciales en su tramitación".

Según la sentencia conocida ayer lunes, a la que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio no publicó una parte esencial del informe técnico-económico en el que se apoyaba la nueva tasa. En concreto, faltaban los anexos que explicaban cómo se calculó la generación de residuos de las actividades económicas, un elemento clave para entender cómo se fijaron las cuotas. Al no difundirse esa documentación, la Sala entiende que se vulneró el derecho de participación y que el procedimiento quedó viciado.

La Justicia ha dado la razón así a las distintas entidades que han recurrido la tasa, anulando la ordenanza municipal. No obstante, la sentencia no es firme todavía y puede ser recurrida en casación en un plazo de 30 días. Según trasladaron ayer desde el Consistorio, los servicios jurídicos municipales "están analizando la sentencia y sus efectos, así como la posibilidad de presentar recurso". En todo caso, añadieron ayer estas mismas fuentes, la anulación ha sido por "temas estrictamente formales", sin que los magistrados hayan entrado "en cuestiones de fondo de la tasa, no valoran el diseño de la misma, ni la metodología de cálculo".

Hoy el alcalde ha salido al paso de las críticas invitando a las líderes de la izquierda madrileña, Rita Maestre (Más Madrid) y Rreyes Maroto (PSOE), invitándolas a ir juntos tras la sesión al Ministerio de Hacienda a reclamar la derogación de la ley estatal que obliga a los ayuntamientos a cobrar la tasa. En respuesta, la líder socialista ha censurado que Almeida responda a este revés con “soberbia”, tratando de desviar la culpa de su "chapuza administrativa" hacia la oposición o hacia el Gobierno central en lugar de reconocer sus propios errores.

"El problema no es Sánchez [Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno]. El problema se llama Almeida y ya los madrileños no creemos en un alcalde que lo que hace es contraponer los intereses de la ciudadanía a los intereses de su partido", ha criticado Maroto. "Así que menos soberbia, más pedir perdón y también espero que hoy sepamos antes de irnos de este Pleno cuándo va a devolver la injusta tasa de basura", ha subrayado la representante del PSOE madrileño.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha afirmado que "la responsabilidad es del señor Almeida, quien tiene que asumirla, pedir perdón y, sobre todo, empezar a devolver el dinero". La líder de la oposición ha recordado que su grupo llevaba tiempo denunciando que se trataba de un “tasazo” injusto y ha subrayado que la sentencia concluye que el cobro era ilegal. Según sus cálculos, el Ayuntamiento habría recaudado en torno a 300 millones de euros, unos 150 euros de media por vecino, sin que se haya traducido en una mejora de la limpieza de la capital.

Por parte de Vox, la edil Arantxa Cabello ha pedido a Almeida qu proceda a devolver a los madrileños los cerca de 296 millones de euros recaudados. A su juicio, la resolución judicial confirma que el “tasazo” fue implantado al margen de la legalidad, por lo que ha situado el foco en cuándo piensa el Gobierno municipal asumir sus consecuencias y restituir ese dinero a los contribuyentes. Cabello ha recordado además que su grupo mantiene otro recurso contra la tasa, centrado no solo en los defectos de forma sino también en el fondo del asunto, con la expectativa de que los tribunales también avalen su tesis de que el tributo es ilegal.

Posteriormente, la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha insistido en que la anulación de la tasa responde únicamente a “aspectos formales” y no al contenido del tributo. “Respeto total a la sentencia”, ha afirmado, aunque esta “no entra en ningún momento en el fondo de lo que regula la tasa”, sino que refleja “una interpretación del juez” distinta de la mantenida por “los técnicos municipales”. La responsable municipal ha añadido que la resolución “todavía no es firme”, que ya está siendo analizada por los servicios jurídicos y que serán estos los que decidan “si la misma es procedente recurrirla” o, en caso contrario, cómo ejecutar sus efectos.