Omar Montes (37 años), sobre su millonario patrimonio: "Es muy loco. Un kilo y medio solo de descargas. Más todo lo que te llega"

La trayectoria de Omar Montes ya no se explica solo a golpe de hits, sino desde una lógica mucho más estratégica: convertir la visibilidad en negocio y la popularidad en patrimonio. No hay nadie en España, de ningúna edad, que no haya escuchado algún temazo de los de Omar Montes. Unos pasos que llevan alimentando la escena urbana desde poco antes de 2015, y que más de 11 años después se consolida como una de las grandes estrellas del país.

Criado en Pan Bendito, en el distrito madrileño de Carabanchel, su historia arranca lejos del foco. La infancia no fue sencilla, marcada por dificultades personales que él mismo ha relatado en más de una ocasión. Antes de la música, encontró en el boxeo una disciplina clave, y ese aprendizaje basado en la constancia se ha convertido en uno de los pilares de su carrera: insistir, adaptarse y no bajar el ritmo cuando llegan los resultados.

Sus primeros pasos en la música se remontan a 2015, pero el verdadero punto de inflexión llegó con su exposición televisiva. Su paso por 'Supervivientes' no solo lo dio a conocer al gran público, sino que supo capitalizar ese momento para consolidar su carrera musical. Desde entonces, conciertos, festivales y colaboraciones han ido convirtiéndose en la fuente de ingresos del cantante.

El millonario patrimonio de Omar Montes tras más de 10 años de carrera musical

La evolución del cantante en el terreno empresarial ha sido cada día más creciente. Uno de sus movimientos más recientes es Orijin, un local de kebabs en Madrid que funciona también como homenaje a sus raíces familiares. La propuesta no busca reinventar el concepto, sino volver al origen: un guiño directo a la herencia de su padre, pionero en introducir este tipo de cocina en España. A esto se suma su incursión en el sector inmobiliario.

A través de su sociedad, Montes Inversión de Capital, ha protagonizado operaciones de éxito: comprar, sanear activos y vender con margen. Una dinámica que refleja unas cifras que solo se traducen en beneficios. Tal y como aseguran desde Vanitatis, la empresa incorporó recientemente a su cartera una vivienda unifamiliar en la urbanización Valdecabañas (Boadilla del Monte): 320 metros cuadrados construidos que compró a un fondo de inversión por casi 400.000 euros en julio de 2021 y, tras cancelar las deudas que pesaban sobre el inmueble, la vendió en septiembre con un margen de beneficio de en torno a 200.000 euros. Un negocio redondo.

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De hecho, su patirmonio son números de los que ya hablaba durante su paso por 'Universo Calleja' con Jesús Calleja: "Se gana dinero. Por cada millón de Spotify no sé si son 3.000 pavos. Igual este año (2025) he tenido 500 millones. Es muy loco (...) Un kilo y medio solo de descargas. Más todo lo que te llega", contaba.