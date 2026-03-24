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Así es 'Niños Futuro', el nuevo mural urbano de Fuenlabrada que rinde homenaje a las antiguas escuelas

La nueva obra del MAUF, ubicada en la calle de La Arena, representa a niños jugando en el patio de un colegio, recordando las escuelas inauguradas en 1855 en Fuenlabrada

'Niños Futuro', el nuevo mural urbano de Fuenlabrada.

'Niños Futuro', el nuevo mural urbano de Fuenlabrada. / AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Javier Niño González

Madrid

El Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF) ha incorporado un nuevo mural a su colección al aire libre. Se trata de 'Niños Futuro', una obra del artista Rodrigo Camello ubicada en la medianera de la calle de La Arena, que rinde homenaje a las antiguas escuelas del municipio, situadas en el edificio que hoy se conoce como Los Arcos.

La creación está compuesta por dos pinturas unidas y muestra a niños y niñas de corta edad jugando en el patio de un colegio. Con esta escena, el mural recuerda aquellas escuelas inauguradas en 1855, que tuvieron que ser reconstruidas tras la Guerra Civil, en un inmueble municipal que también albergó en su momento la casa de los maestros, según ha informado el Ayuntamiento.

'Niños Futuro' se suma así a otras intervenciones artísticas de la ciudad con un marcado trasfondo histórico. Entre ellas figuran el mural de la calle de La Plaza, realizado junto a Luis Sauquillo y centrado en estampas del antiguo Ayuntamiento; las escenas sobre la construcción de la iglesia de San Esteban en la plaza Francisco Escolar; o la obra de la calle Honda dedicada a la generación de fuenlabreños procedentes de Andalucía que contribuyó al crecimiento de la ciudad.

Con esta incorporación, el MAUF supera ya la treintena de murales y refuerza su condición de museo al aire libre de referencia. Entre sus piezas destaca 'Niños perdidos', de Murfin, distinguido como Mejor Mural del España (y tercero del mundo) en los Street Art Cities 2025, además de trabajos firmados por artistas como Okuda San Miguel, Suso33, Pantone, Sixe Paredes, DULK, Eva Mena y Javier Lobo.

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Creado en 2019, el Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada nació con el objetivo de acercar el arte urbano a la ciudadanía, embellecer las calles del municipio y atraer visitantes interesados en disfrutar del arte al aire libre.

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