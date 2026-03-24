Así es el negocio más joven de los nuevos Soletes de Repsol en Madrid: un viaje gastronómico por Latinoamérica

En Madrid hay cientos de propuestas gastronómicas repartidas por toda la ciudad. Y con el inicio de la primavera, crece el hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. Ante una oferta tan amplia de opciones para degustar, Guía Repsol lo ha puesto fácil: 14 nuevos Soletes para quienes busquen opciones desenfadadas sin renunciar a la calidad.

La llegada de la esperada Semana Santa es un momento clave para el turismo de proximidad y las escapadas de pocos días. En esta decimocuarta edición de entrega de Soletes, destaca una de las propuestas más jóvenes de toda la capital. Y si además está ubicada en una de las zonas más transcurridas, no hay excusa para no darle una oportunidad.

Gastronomía latina sin salir de Madrid

En pleno corazón del barrio de Chamberí, se esconde una de las propuestas más jóvenes de los famosos Soletes de Repsol. Insurgente ocupa un pequeño puesto del Mercado de Chamberí, donde se ofrece una carta llena de sabores que te llevarán a un gran viaje por América Latina.

La barra del colombiano Genaro Celia y el argentino Agustín Mikielievich es una opción segura para comer rico y sin necesidad de reservar: la opción perfecta para los que le gusta improvisar y además apuestan por degustar culturas diferentes.

Experiencia culinaria única y diversa

Entre más de diez propuestas, en su carta destacan sus clásicos, considerados todo un éxito. Sus baos de brisket de vaca a baja temperatura con salsa de chiles fermentados son ya una leyenda urbana madrileña. Incluso llegan a vender más de 500 en un fin de semana. Pero la carta no vive solo de ese plato, sino que son muchos más los que deleitan a los visitantes.

Este es el pan bao de brisket de vaca a baja temperatura. / Insurgente

Otro de sus platos estrella es la empanada de birria mexicana o el tiradito curado con labneh picante demuestran que el trabajo detrás de cada plato es real. Lo mejor: sus precios varían entre los 7 y los 24 euros.

Es mucho lo que ha dado que hablar Insurgente en su poco tiempo de vida. Y lo que queda todavía. Ahora que hasta Guía Repsol lo reconoce, tienes que correr a probar todo lo que ofrece cuanto antes.