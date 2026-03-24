El musical basado en las canciones de Alejandro Sanz tomará la Gran Vía en octubre: todos los detalles de 'El alma aire'

El Teatro Coliseum de Madrid acogerá desde el próximo 1 de octubre el estreno de El alma al aire, un musical de nueva creación basado en canciones de Alejandro Sanz y producido por Stage Entertainment, compañía responsable de grandes montajes como El Rey León, Aladdín o Cenicienta. El proyecto, en desarrollo durante los últimos cuatro años, ha contado con la participación del cantante, aunque sin convertir su trayectoria personal en el eje del espectáculo. El propio Sanz, ausente en la presentación celebrada este martes por encontrarse de gira en América, intervino a través de un vídeo en el que explicó su cercanía con el género musical y su interés por seguir de cerca el proceso de creación de esta producción.

Según trasladó en ese mensaje, ha podido observar el trabajo que implica levantar un montaje de estas características y destacó la dimensión del esfuerzo artístico y técnico necesario para llevarlo a escena. "Es un proyecto que me tiene enamorado", ha asegurado emocionado. Una de las cosas que más le han sorprendido es la transformación que han vivido sus temas para llevarlos al teatro. La dirección del espectáculo corre a cargo de Jonathan Kent, con Silvia Montesinos como directora residente y Lynne Page al frente de la coreografía. El reparto reúne, entre otros intérpretes, a Pepe Nufrio, Amanda Digón, Lydia Fairén, Natán Segado e Inma La Carbonera.

Cartel promocional de 'El alma al aire', el musical basado en las canciones de Alejandro Sanz. / ARCHIVO

La directora general de Stage Entertainment, Yolanda Pérez Abejón, explicó que en esta ocasión la compañía afronta una propuesta original concebida desde el inicio, a diferencia de otras adaptaciones de títulos ya consolidados en Broadway. Ese punto de partida, indicó, supone una exigencia añadida dentro de una producción de gran formato. El libreto ha sido escrito por Álvaro Tato, quien precisó que el artista marcó desde el principio varias condiciones para el desarrollo del musical: que no se tratara de una biografía escénica y que el resultado incluyera una mirada a la cultura española, con especial presencia del sur como parte de su universo personal. A partir de esas bases, las canciones fueron incorporadas al relato con libertad narrativa.

Así, El alma al aire se suma al modelo de espectáculos construidos sobre el repertorio previo de un artista, como ocurrió en su momento con Hoy no me puedo levantar y Mamma Mia. En este caso, la dramaturgia se articula a partir de temas conocidos de Alejandro Sanz como Amiga mía, No es lo mismo y Corazón partío. La acción se sitúa en una localidad marinera ficticia. En ese entorno, Ale, un joven con talento para la música, ve alterada la vida de su entorno con la llegada de Alma, una promotora inmobiliaria procedente de Madrid que se instala allí junto a sus dos hijas. Su aparición modifica la dinámica del pueblo y también la de quienes lo habitan, entre ellos la familia del protagonista y su amigo Bruno.

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Tato definió la obra como una trama atravesada por los afectos, los vínculos con el lugar de origen y la identidad compartida. El autor explicó además que el repertorio de Sanz sirve como base de una historia independiente, construida a partir de canciones ampliamente reconocibles para varias generaciones de oyentes.