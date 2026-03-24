Multas de hasta 100 euros al repostar: el error que debes evitar y que la Guardia Civil ya vigila en Madrid

El gasoil ha estado en el centro de las polémicas en las últimas jornadas. A vísperas de que el Gobierno aprobara las medidas para amortiguar el impacto de la guerra de Irán, la fuerte subida del combustible ahogaba a los madrileños. Hasta dos euros por litro, el gasoil ha hecho un roto en el bolsillo de los españoles en general, sobre todo, de los transportistas.

El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tenido un protagonista claro: los carburantes. El diésel y la gasolina se incrementaron alrededor del 25% y el 15%, respectivamente. Un temor que se ha visto acrecentado todavía más por la llegada de la Semana Santa, uno de los momentos de más tráfico del año.

No hagas esto en la gasolinera

A la hora de echar la gasolina, debes estar atento y no cometer este error si no quieres ser multado. Aunque vayas con prisas, tienes que esperar a que un empleado te atienda. De lo contrario, te podrán multar con una sanción de hasta 100 euros.

Los operarios de las gasolineras están formados para realizar esta tarea y, aunque parezca sencillo y sin peligros, existen algunos errores que muchos suelen cometer en gasolineras de autoservicio. Estas tienen una categoría especial, por lo que sí te permiten servirte tú mismo. Aunque eso no te libra de seguir ciertas reglas como que todas están obligadas a tener guantes y papel en los surtidores.

Gasolineras. Precio de la gasolina y gasoil / José Luis Roca

Una diferencia clave

En la propia gasolinera debe estar indicado mediante alguna etiqueta o identificativo que se trata de autoservicio. Por ello, cuando no lo sea, tendrás que esperar a que un operario te atienda, ya que ellos están especializados en manejar sustancia inflamables y solo podrás servirte tú en las de autoservicio.

Es importante tener una buena planificación del repostaje para evitar que los conductores tengan que enfrentarse a uno de los mayores problemas en carretera: quedarse sin gasolina en mitad de un viaje, en especial si se trata de una autovía o autopista para no poner en peligro su propia vida ni la del resto.