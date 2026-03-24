El mapa desigual de la innovación en Madrid: cuatro distritos concentran el corazón del negocio 'tech'

El Ayuntamiento madrileño presentó este lunes Madrid, capital de innovación. Informe del ecosistema de startups y pymes tecnológicas de Madrid capital, un documento con el que trata de radiografiar el peso real del sector en la ciudad. El estudio refleja un ecosistema de gran tamaño en términos absolutos, con 1.613 empresas tecnológicas, 29.387 empleos y una facturación conjunta de 4.688 millones de euros, con 819 startups, 144 scaleups y 626 pymes. El propio informe sitúa además a Madrid como primer polo de innovación de España y entre los grandes hubs europeos por número de compañías, en un entorno apoyado por una amplia red de aceleradoras, instituciones públicas, fondos, corporaciones y otros actores del ecosistema.

Pero esa imagen de potencia innovadora convive con otra mucho menos equilibrada en términos territoriales. Aunque en la presentación del documento el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, defendió que el mapa de los distritos donde se concentran las empresas tecnológicas está “cada vez más equilibrado”, el propio estudio retrata una ciudad donde la innovación sigue teniendo un claro centro de gravedad: el ranking sitúa a Salamanca, Chamartín, Chamberí y Centro como los cuatro grandes polos de la actividad tech madrileña.

Entre los cuatro suman 833 empresas, algo más de la mitad de las 1.613 contabilizadas en toda la capital. Sin embargo, la concentración no solo se aprecia en el número de compañías, sino también en el empleo y la facturación. Salamanca encabeza la clasificación con 262 empresas tecnológicas, 4.522 empleos y 471,3 millones de euros de facturación. Le siguen Chamartín, con 223 empresas, 3.611 empleos y 868,7 millones; Chamberí, con 181 compañías y 3.283 puestos de trabajo; y Centro, con 167 empresas y 3.660 empleos.

Por detrás aparece un segundo grupo que el propio informe identifica en sus conclusiones como los “corredores de innovación emergentes”. Ahí figuran Tetuán, con 112 empresas; Fuencarral-El Pardo, con 110; Hortaleza, con 106; y Arganzuela, con 75. Son cifras relevantes, pero todavía lejos de las que manejan los distritos cabecera.

En la parte baja de la tabla el paisaje cambia de forma drástica. Villa de Vallecas aparece con solo 7 empresas tecnológicas; Usera, con 9; Barajas, con 10; Moratalaz, con 11; Vicálvaro, con 12; y Carabanchel, con 14. La distancia con los distritos líderes es enorme: Salamanca reúne casi 37 veces más empresas que Villa de Vallecas. El mapa que deja el estudio es el de una ciudad donde la innovación no está ausente de la periferia, pero sí muy desigualmente implantada, con amplias zonas del sur y del este que siguen teniendo una presencia marginal en comparación con el corazón económico de la capital.

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El informe también sugiere que esa desigualdad no siempre se mide solo por el número de firmas. Hay distritos con pocos actores pero con mucho volumen de negocio concentrado en unas pocas compañías. Villaverde, por ejemplo, suma 22 empresas, pero supera los 380 millones de euros de facturación, mientras que Moratalaz, con 11, rebasa los 356 millones. Son excepciones que matizan el mapa, pero no alteran la conclusión principal: el ecosistema madrileño sigue muy concentrado y depende en buena medida de unos pocos enclaves urbanos y, en algunos casos, de unas pocas compañías con gran tamaño relativo.