Griezmann firma con el Orlando City y se irá del Atlético... al acabar la temporada: "Queda lo mejor"

Fin al culebrón, y con desenlace feliz para todos. El Atlético de Madrid y el Orlando City de la MLS estadounidense han llegado a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann, pero no será efectivo hasta el final de la temporada, cumpliendo así el deseo tanto del jugador como del club rojiblanco. El delantero viajó a la ciudad de Florida durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida, pero ya ha regresado para continuar hasta el final de la campaña luchando por los títulos en los que sigue vivo el Atlético.

De esta forma, el máximo goleador de la historia del Atlético emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas, interrumpidas por su fichaje de ida y vuelta por el Barcelona.

Fichado hace 12 años

Griezmann llegó al Atlético procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, se convirtió en el máximo goleador histórico rojiblanco, con 211 dianas hasta ahora, adelantando hace un par de año a un Luis Aragonés que firmó 173. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido los colores del club madrileño.

Ahora, con 35 años, Griezmann ha decidido lanzarse a la experiencia en EEUU que siempre rondó su cabeza. De hecho, hasta se planteó la opción de marcharse este marzo, pero finalmente llegó a un acuerdo con el Orlando City para posponer su aterrizaje hasta junio ante el buen momento que atraviesa en Madrid.

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender", ha empezado su despedida Griezmann, antes de dejar claro que todavía es un punto y seguido.

"Meses para dejarme la vida"

"Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League", ha recalcado el de Macron.

Noticias relacionadas

"Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre", ha concluido.