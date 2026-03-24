Francisco Bartolomé Flores Torres impulsa el crecimiento de Alma Grupo Inmobiliario con nuevos proyectos residenciales en Madrid

La promotora Alma Grupo Inmobiliario, dirigida por Francisco Bartolomé Flores Torres, continúa reforzando su presencia en el mercado residencial madrileño tras haber desarrollado ya ocho proyectos en la ciudad, ubicados en zonas como Barrio de Salamanca, Tetuán y Quintana, algunos de los distritos con mayor demanda inmobiliaria de la capital.

Según explica el CEO de la compañía, la estrategia de la empresa pasa por consolidar su crecimiento en Madrid, mediante promociones de tamaño medio con altos estándares de calidad y eficiencia energética.

“Madrid sigue siendo uno de los mercados más sólidos y dinámicos del sector residencial. Nuestra intención es seguir desarrollando proyectos que aporten valor al entorno urbano y ofrezcan viviendas eficientes y de alta calidad”, señala Flores Torres.

Dos nuevos desarrollos en marcha

Actualmente, Alma Grupo Inmobiliario está desarrollando dos nuevos proyectos residenciales en Madrid: Residencial Sauco 19, ubicado en el distrito de Tetuán, y Residencial Germán Pérez Carrasco 40, situado en el barrio de Quintana.

Para Flores Torres, estas promociones representan el modelo de desarrollo que la compañía quiere impulsar en los próximos años. “Nuestro objetivo es crear edificios con un diseño cuidado, eficientes energéticamente y pensados para mejorar la calidad de vida de los residentes”, explica el CEO.

Francisco Bartolome Flores Torres / Alma Grupo Inmobiliario

Residencial Sauco 19

El proyecto Residencial Sauco 19, situado en el distrito de Tetuán, será un edificio premium compuesto por viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas exteriores y con doble orientación, lo que permite ventilación cruzada y una gran entrada de luz natural.

La promoción contará con amplias terrazas, áticos con solárium, piscina y zona ajardinada, además de plazas de garaje y trasteros. El proyecto refleja la apuesta de Alma Grupo Inmobiliario por viviendas modernas y sostenibles. “Buscamos ofrecer viviendas con las mejores calidades constructivas, aislamiento térmico y acústico avanzado y espacios pensados para el bienestar de las familias”, afirma Flores Torres.

- / Alma Grupo Inmobiliario

Residencial Germán Pérez Carrasco 40

El segundo desarrollo en marcha es Residencial Germán Pérez Carrasco 40, situado a una manzana de la calle Alcalá y bien conectado mediante metro y varias líneas de autobús.

El complejo contará con certificación energética A, gracias al uso de materiales eficientes y a sistemas como suelo radiante y refrescante, aerotermia y ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor.

Además, la promoción incluirá fachada ventilada en acabado de piedra, piscina exterior, zona ajardinada y placas fotovoltaicas para uso comunitario.

Las viviendas dispondrán de cocinas completamente amuebladas y diversas opciones de personalización, incluyendo domótica, motorización de persianas o cargadores para vehículos eléctricos.

Zonas ajardinadas y piscinas exteriores / Alma Grupo Inmobiliario

Interés de fondos de inversión

El crecimiento de la compañía también ha despertado el interés de inversores institucionales. Según confirma Flores Torres, varios fondos de inversión y family office han mostrado interés en entrar en el capital del grupo inmobiliario para impulsar la expansión de la empresa.

“Estamos recibiendo interés de distintos inversores que ven el potencial de crecimiento de la compañía y quieren acompañarnos en esta nueva etapa”, explica el CEO de la compañía. La entrada de nuevos socios permitiría acelerar el desarrollo de proyectos en Madrid y su área metropolitana, además de reforzar otras líneas estratégicas de la empresa.

Vista área / Alma Grupo Inmobiliario

Expansión nacional e internacional

Además de su actividad en la capital, Alma Grupo Inmobiliario también analiza oportunidades en otros mercados.

Entre ellos destacan la Costa de Almería, donde la compañía estudia nuevos proyectos residenciales, y Punta Cana, uno de los destinos internacionales en los que la empresa prevé impulsar futuras promociones vinculadas al turismo residencial, y es que la expansión forma parte del crecimiento natural de la compañía.

“Nuestro objetivo es consolidarnos como una promotora de referencia en proyectos residenciales de calidad, tanto en Madrid como en otros mercados con alto potencial”, concluye Francisco Bartolomé Flores Torres.