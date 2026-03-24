La Fiscalía pide 46 años de cárcel para el presunto autor del asesinato de Borja Villacís en Madrid

La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta 46 años de prisión para los acusados del asesinato de Borja Villacís, quien fue tiroteado el 4 de junio de 2024 en una emboscada con armas de fuego en una carretera de El Pardo, han informado fuentes fiscales. El procedimiento judicial, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se encuentra en la fase intermedia de presentación de escritos de acusación y de defensa de cara a la celebración del juicio.

En sus conclusiones, el fiscal solicita 46 años de cárcel para Kevin P. por delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. A los otros dos acusados, uno de ellos la madre de Kevin, se les reclaman penas de 38 años de prisión por los mismos delitos, menos un intento de homicidio, según ha adelantado el diario 'El País'.

Los hechos se produjeron en el contexto de una cita previamente acordada, en la que Villacís acudió presuntamente como mediador en un conflicto entre terceros. En ese escenario, se habría preparado una emboscada en la que se efectuaron varios disparos con armas de fuego, resultando fallecido el hermano de Begoña Villacís y herido su acompañante. Según la investigación, María José E. J., de 52 años, fue la primera persona detenida por su presunta implicación. La mujer habría conducido el vehículo utilizado en la acción desde el cual su hijo, Kevin P., de 24 años, habría efectuado los disparos mortales.

Detención de uno de los implicados en el asesinato del hermano de Begoña Villacís. / POLICÍA NACIONAL

Minutos después del crimen, María José E. J. fue localizada en un lavadero de coches en la zona de plaza Elíptica, tras haber sido grabada cambiando las placas de matrícula del vehículo en un descampado de la carretera de Fuencarral a El Pardo. La Policía tiene acreditado que conducía dicho coche, que presentaba daños compatibles con su implicación en los hechos, incluyendo abolladuras y airbags activados.

En ese mismo descampado fue vista junto a dos individuos más jóvenes, a quienes posteriormente habría trasladado hasta el lugar del crimen. Entre ellos se encontraba su hijo, señalado como uno de los autores materiales de los disparos, así como otro individuo. Kevin P. fue detenido posteriormente en la localidad de Yuncos (Toledo) en una operación conjunta del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, junto a Ismael E. I. V., de 24 años, cuando ambos se disponían presuntamente a cambiar de escondite.

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Ismail, uno de los acusados del asesinato de Borja Villacís. / SUCESOS

Durante el operativo policial también fue detenido Omar, quien posteriormente fue puesto en libertad con cargos tras determinarse que no tuvo participación directa en el homicidio, si bien habría dado cobijo a los presuntos autores en una vivienda ocupada. Las pesquisas apuntaron a que Borja Villacís no era el objetivo principal del ataque, sino que habría acudido al encuentro como mediador en un conflicto previo relacionado con una denuncia contra Kevin P. por daños a un vehículo.