SUCESOS
Desalojan la Glorieta de San Bernardo en Madrid por un hombre con una granada de la Guerra Civil
Tras el hallazgo de una granada de mano en la Glorieta de Ruiz Giménez, los TEDAX intervinieron para asegurar la zona y el detenido alegó que el artefacto pertenecía a su padre
EP
La Glorieta de Ruiz Giménez, conocida popularmente como la Glorieta de San Bernardo en Madrid, ha sido desalojada de urgencia este martes por la tarde. El incidente comenzó cuando las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado identificaron a un hombre de unos 60 años que se encontraba quemando contenedores en la vía pública. Tras recibir el aviso de la Policía Municipal pasadas las 14:00 horas, la Policía Nacional acudió al lugar para colaborar en la intervención.
Durante un cacheo superficial preventivo, los agentes descubrieron que el sospechoso portaba una granada de mano que, por su aspecto, parecía datar de la Guerra Civil española. Ante el riesgo potencial, se procedió a acordonar la zona de inmediato y se solicitó la intervención de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), quienes trabajaron en conjunto con miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para asegurar el perímetro y gestionar el dispositivo.
El detenido manifestó a los agentes que el artefacto pertenecía a su padre y que era una reliquia del conflicto bélico nacional. Tras las comprobaciones pertinentes por parte de los técnicos, se confirmó que el diseño del dispositivo coincidía con los utilizados en aquella época. Finalmente, el individuo ha sido arrestado y se enfrenta a cargos por delitos de daños, desórdenes públicos y depósito de arma de guerra.
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