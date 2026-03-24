Un conductor ebrio y drogado embiste a un vehículo, atropella a una persona y huye tras una reyerta en La Latina

Un hombre ha sido detenido tras embestir en varias ocasiones con su coche a un vehículo en la zona del parking de La Latina y atropellar a una persona de forma deliberada tras una reyerta, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 5.45 horas del pasado día 21 a la altura del número 88 de la calle Toledo, en la zona del parking de La Latina, muy próximo a la discoteca Shoko, donde se produjo una reyerta con varias personas involucradas.

Según los primeros testimonios recogidos por el lugar, un turismo de color blanco embistió en repetidas ocasiones a otro vehículo de color negro en las puertas del parking tras una discusión y posteriormente se dio a la fuga.

El conductor del turismo de color blanco explicó a los agentes que el coche negro se aproximó demasiado a su parte trasera con la intención de colarse con él cuando se levantara la barrera del parking, momento en el que dio marcha atrás para evitarlo, embistiendo así al vehículo en varias ocasiones.

En su intento de huída del lugar, el conductor del vehículo blanco arrolló deliberadamente a una persona. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron al hombre ensangrentado y tendido en el suelo.

Fue evacuado a un centro hospitalario para una operación. Fuentes de Emergencias Madrid han apuntado a Europa Press que presentaba una herida en la rodilla.

Además, comprobaron en el lugar que el coche de color negro presentaba importantes daños por las embestidas sufridas. Su conductor relató a los agentes que, además, el otro hombre le había insultado y agredido, lo que hizo que se congregaran otras personas en el lugar.

En este contexto, el conductor del vehículo blanco emprendió la huida del lugar sin saber que había arrollado a una persona. Tras recabar los testimonios en el lugar, los agentes lograron localizar finalmente al conductor y al turismo de color blanco.

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