Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basurasShakiraEntradas ShakiraInnovación en MadridViviendas turísticasOmar MontesCercedillaSoletes RepsolMultas al repostar
instagramlinkedin

TRANSPORTE PÚBLICO

Cierre parcial de la Línea 10 de Metro por obras en la estación Santiago Bernabéu: fechas, tramos y alternativas de transporte

Ante las obras en la estación de Santiago Bernabéu, el Consorcio habilitará la línea S10 de autobuses EMT, con paradas cercanas a las estaciones y frecuencias similares al metro, sin coste adicional para los usuarios

Se espera que las obras finalicen a principios de 2027, aunque la suspensión podría alargarse

Se espera que las obras finalicen a principios de 2027, aunque la suspensión podría alargarse / Getty Images

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Desde el próximo 28 de marzo y hasta finales de año, la Línea 10 de Metro quedará parcialmente interrumpida con motivo de las obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu. Ante esta suspensión, que afectará al tramo entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid a puesto a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo de autobuses y varias alternativas de transporte público.

Servicio sustitutivo de autobuses: Plaza de Castilla a Nuevos Ministerios

Con el objetivo de minimizar las molestias causadas a los usuarios habituales de la Línea 10 de Metro, el consorcio podrá en marcha un servicio especial sustitutivo de autobuses urbanos EMT, que no supondrán un coste adicional para los viajeros de Metro. Así, la nueva línea S10, con hasta 15 autobuses en hora punta, cubrirá la conexión entre las estaciones de Plaza Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios. Los autocares contarán con paradas en el entorno inmediato de las estaciones (disponibles para su consulta) y frecuencias similares al servicio suburbano.

Recorrido del servicio especial de autobús ante el cierre parcial de la línea 10 de metro

Recorrido del servicio especial de autobús ante el cierre parcial de la línea 10 de metro / Consorcio de Transportes de Madrid

Dotación: 15 autobuses en hora punta.

Frecuencia:

  • Laborables: De 6 a 21h, cada 2-3 min / De 21h a fin, cada 3 – 8 min.
  • Sábados y festivos: De 9 a 22h, cada 3 - 4 min / Resto del día, cada 4 – 8 min.

Horarios:

  • Primera salida: 06:05 h desde ambas cabeceras
  • Últimas salidas: 01:47 h (desde Plaza de Castilla); 02:04 h (desde Nuevos Ministerios)

Otras alternativas de transporte público

El consorcio ha querido recordar la disponibilidad de otras alternativas de transporte público como las líneas 27, y 147 de autobuses EMT o las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías Renfe. Además, entre las medidas adicionales, la empresa de transporte ha anunciado un refuerzo en las líneas 1 y 9 de metro.

Infografía informativa sobre los métodos adicionales de desplazamiento entre Cuzo y Nuevos Ministerios

Infografía informativa sobre los métodos adicionales de desplazamiento entre Cuzo y Nuevos Ministerios / Consorcio de Transportes de Madrid

También para aquellos que deseen disfrutar la llegada de la primavera (y que no tengan prisa), se ha calculado la distancia y tiempo entre las estaciones si se desea recorrerla caminando: en total, la distancia es de 900 metros entre Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu (11 minutos), y de 500 metros entre Santiago Bernabéu y Cuzco (6 minutos).

Construcción de la futura estación de Bernabéu

Con una inversión de 66 millones de euros, la actuación busca triplicar la superficie de la infraestructura de esta estación, que pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados. Además, se dotará de plena accesibilidad a esta para del suburbano con la instalación de 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas.

Noticias relacionadas y más

La reforma busca mejorar la capacidad de absorción del flujo de viajeros en jornadas de alta demanda asociadas a eventos

La reforma busca mejorar la capacidad de absorción del flujo de viajeros en jornadas de alta demanda asociadas a eventos / Getty Images

Este rediseño eliminará a su vez los pasillos actuales, sustituyéndolo por un gran vestíbulo abierto que permitirá la visión sobre los niveles intermedios y los andenes para agilizar los flujos de entrada y salida de viajeros. La previsión del Ejecutivo regional es que la nueva estación entre en servicio en 2027, convertida en una de las más avanzadas de la red por su renovación arquitectónica y la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
  2. Madrid recupera su memoria: el Café Gijón reabre en 2026 con una programación vinculada al arte y la literatura
  3. Mara Verdasco, propietaria del restaurante La Bola: 'Todas las semanas como cocido un día
  4. Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
  5. Carlos Giménez, el genio del cómic que lucha contra la desmemoria: 'Nadie que haya conocido el franquismo querría volver a él
  6. Una avería en Alcalá de Henares interrumpe la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
  7. La renovación de la línea 6 de Metro se alargará 4 meses más de lo previsto
  8. Detenidos cinco jóvenes por la agresión con arma blanca a un menor de 14 años en Chamartín

¿Por qué no paran de aparecer nuevos casos de sarampión en Madrid? “La factura de la falta de vacunación”

¿Por qué no paran de aparecer nuevos casos de sarampión en Madrid? “La factura de la falta de vacunación”

Simulador de la Renta: la Agencia Tributaria permite calcular con antelación el resultado de la declaración de 2025

Simulador de la Renta: la Agencia Tributaria permite calcular con antelación el resultado de la declaración de 2025

El presidente de Adif defiende la "colaboración plena" de su empresa en la investigación de Adamuz y rechaza las "desinformaciones" y "mentiras" publicadas

El presidente de Adif defiende la "colaboración plena" de su empresa en la investigación de Adamuz y rechaza las "desinformaciones" y "mentiras" publicadas

Omar Montes (37 años) sobre su millonario patrimonio: "Es muy loco. Un kilo y medio solo de descargas. Más todo lo que te llega"

Omar Montes (37 años) sobre su millonario patrimonio: "Es muy loco. Un kilo y medio solo de descargas. Más todo lo que te llega"

La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre 'Anboto' sale de prisión en régimen de semilibertad

La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre 'Anboto' sale de prisión en régimen de semilibertad

Alcalá de Henares celebrará el Día Mundial de la Salud con más de una veintena de actividades: Consulta el programa completo

Alcalá de Henares celebrará el Día Mundial de la Salud con más de una veintena de actividades: Consulta el programa completo