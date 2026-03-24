Cierre parcial de la Línea 10 de Metro por obras en la estación Santiago Bernabéu: fechas, tramos y alternativas de transporte

Desde el próximo 28 de marzo y hasta finales de año, la Línea 10 de Metro quedará parcialmente interrumpida con motivo de las obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu. Ante esta suspensión, que afectará al tramo entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid a puesto a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo de autobuses y varias alternativas de transporte público.

Servicio sustitutivo de autobuses: Plaza de Castilla a Nuevos Ministerios

Con el objetivo de minimizar las molestias causadas a los usuarios habituales de la Línea 10 de Metro, el consorcio podrá en marcha un servicio especial sustitutivo de autobuses urbanos EMT, que no supondrán un coste adicional para los viajeros de Metro. Así, la nueva línea S10, con hasta 15 autobuses en hora punta, cubrirá la conexión entre las estaciones de Plaza Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios. Los autocares contarán con paradas en el entorno inmediato de las estaciones (disponibles para su consulta) y frecuencias similares al servicio suburbano.

Recorrido del servicio especial de autobús ante el cierre parcial de la línea 10 de metro / Consorcio de Transportes de Madrid

Dotación: 15 autobuses en hora punta. Frecuencia: Laborables : De 6 a 21h, cada 2-3 min / De 21h a fin, cada 3 – 8 min.

: De 6 a 21h, cada 2-3 min / De 21h a fin, cada 3 – 8 min. Sábados y festivos: De 9 a 22h, cada 3 - 4 min / Resto del día, cada 4 – 8 min. Horarios: Primera salida : 06:05 h desde ambas cabeceras

: 06:05 h desde ambas cabeceras Últimas salidas: 01:47 h (desde Plaza de Castilla); 02:04 h (desde Nuevos Ministerios)

Otras alternativas de transporte público

El consorcio ha querido recordar la disponibilidad de otras alternativas de transporte público como las líneas 27, y 147 de autobuses EMT o las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías Renfe. Además, entre las medidas adicionales, la empresa de transporte ha anunciado un refuerzo en las líneas 1 y 9 de metro.

Infografía informativa sobre los métodos adicionales de desplazamiento entre Cuzo y Nuevos Ministerios / Consorcio de Transportes de Madrid

También para aquellos que deseen disfrutar la llegada de la primavera (y que no tengan prisa), se ha calculado la distancia y tiempo entre las estaciones si se desea recorrerla caminando: en total, la distancia es de 900 metros entre Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu (11 minutos), y de 500 metros entre Santiago Bernabéu y Cuzco (6 minutos).

Construcción de la futura estación de Bernabéu

Con una inversión de 66 millones de euros, la actuación busca triplicar la superficie de la infraestructura de esta estación, que pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados. Además, se dotará de plena accesibilidad a esta para del suburbano con la instalación de 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas.

La reforma busca mejorar la capacidad de absorción del flujo de viajeros en jornadas de alta demanda asociadas a eventos / Getty Images

Este rediseño eliminará a su vez los pasillos actuales, sustituyéndolo por un gran vestíbulo abierto que permitirá la visión sobre los niveles intermedios y los andenes para agilizar los flujos de entrada y salida de viajeros. La previsión del Ejecutivo regional es que la nueva estación entre en servicio en 2027, convertida en una de las más avanzadas de la red por su renovación arquitectónica y la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos.