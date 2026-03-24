Así avanza 'La Monumental', la curva emblema de Madring en la F1

La futura gran imagen del circuito de Madring ya empieza a tomar forma. ‘La Monumental’, la curva llamada a convertirse en el gran símbolo del nuevo trazado madrileño de Fórmula 1, ya muestra su fisonomía definitiva tras completar una de las fases más llamativas de su construcción: el asfaltado.

La curva 12 del circuito, diseñada para ser uno de los puntos más espectaculares del Gran Premio de España, ha sido asfaltada con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, una cifra que da idea de la magnitud de la obra. Para visualizarlo mejor, ese volumen equivale a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del estadio Santiago Bernabéu.

Pero no solo destaca por sus dimensiones. ‘La Monumental’ tendrá 620 metros de longitud y presentará inclinaciones laterales de entre el 18% y el 25% en su punto más extremo, unas características que la convertirán en una de las curvas más singulares del calendario. De hecho, en la actual Fórmula 1 solo el circuito neerlandés de Zandvoort cuenta con curvas peraltadas de este tipo.

La obra ha sido ejecutada por Eiffage Construcción, dentro de la UTE contratada por Ifema Madrid, y ha movilizado a más de 80 personas entre personal directo e indirecto. En el extendido del asfalto trabajaron más de 35 técnicos, apoyados por camiones y maquinaria especializada, con dos extendedoras de última generación para asegurar la máxima precisión en un trazado tan exigente.

Otro de los aspectos que la constructora pone en valor es la mejora en eficiencia y sostenibilidad. La mezcla asfáltica desarrollada en la planta de Vicálvaro permitió reducir el espesor de la capa aplicada de 10 a 8 centímetros, lo que supone un 20% menos de consumo de materiales y, en consecuencia, una reducción de las emisiones de CO2.

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Con este avance, ‘La Monumental’ ya se perfila como el gran icono visual de Madring, una curva concebida no solo para el rendimiento deportivo, sino también para convertirse en una seña de identidad del circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre.